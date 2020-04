Romina Power non è sola in quarantena: nel letto dorme l’uomo della sua vita

Romina Power è uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo. La bellissima ex attrice di origine americana in questi giorni è prepotentemente (ri)balzata agli onori del gossip per aver deciso di trascorrere la sua quarantena a Cellino San Marco, luogo che tanto le è caro.

Più precisamente l’artista, per una serie di cause, si è ritrovata nella tenuta di Albano, suo ex marito, insieme anche a Loredana Lecciso. Anche se vivono in un due case separate, considerando che la tenuta è molto grande, si è riunito, almeno metaforicamente, un “triangolo amoroso” che ha tenuto banco per anni.

Romina Power innamorata del figlio Yari Carrisi

La quarantena forzata, in questo periodo di emergenza dovuto al coronavirus, sta spingendo molti vip ad essere molto più attivi sui social. Tra questi c’è anche la meravigliosa cantante.

Romina, recentemente ha infatti pubblicato una foto che immortala suo figlio Yari Carrisi in un letto intento al riposo. Accanto a lui un cagnolino. Mamma e figlio, come più volte dichiarato hanno un rapporto molto intimo e sono complici su tutto, tant'è che spesso, prima di questa fase così delicata, erano soliti programmare dei viaggi insieme in giro per il mondo.

La riconciliazione con l’ex marito Albano

Per anni Albano e Romina si sono fatti una guerra (mediatica) molto forte. I due ex coniugi, complice anche il dolore mai svanito per la morte della loro primogenita Ylenia, hanno vissuto dei momenti contrassegnati da astio ed incomprensioni. Oggi, però, le cose si sono risolte al meglio.

I due non solo sono grandi amici e complici, ma hanno rimesso in piedi il sodalizio artistico che li ha resi celebri ed indimenticabili agli occhi di mezzo mondo. Da Amici di Maria De Filippi a ospiti speciali alla scorsa edizione di Sanremo, sono ritornati più forti che mai. Una coppia, da un punto di vista lavorativo, imbattibile che continua a restare nei cuori dei fan, nonostante il tempo passato e tutte le vicissitudini che sono accadute nel corso di questi anni che li hanno portati ad essere distanti per molto tempo.