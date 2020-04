Renzo Arbore demolisce Mediaset e Barbara D’Urso: “Robaccia, lei di basso livello”

Renzo Arbore al veleno contro Mediaset e Barbara D’Urso

Qualche settimana fa, prima dello stop pasquale, Barbara D’Urso era finita al centro delle polemiche a causa dell’Eterno Riposo recitato in diretta con Matteo Salvini a Live Non è la D’Urso. Dopo aver ricevuto delle feroci critiche dal popolo del web, ma anche di altri vip, ora è il turno di Renzo Arbore. Quest’ultimo che è un pilastro della televisione e della musica italiana ha rilasciato una lunga intervista a Bubino Blog.

L’ex compagno di Mara Venier ha parlato di quello che la televisione sta trasmettendo in questo periodo d’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 è quello che lui reputa indecoroso. Nel mirino del musicista è finita Mediaset, che secondo lui trasmette dei contenuti di basso livello, tra cui i format condotti da Lady Cologno.

Il musicista indignato per L’Eterno Riposo in diretta con Salvini

Intervistato da Bubino Blog, Renzo Arbore ha detto che la Rai ha il dovere di marcare sempre più la differenza con Mediaset che, anche adesso, continua imperterrita come se niente fosse a trasmettere della robaccia. Ricordiamo che due settimane fa il musicista è stato ospite dalla sua ex Mara Venier a Domenica In.

“Il punto più basso l’ha toccato con l’Eterno riposo recitato da Salvini e Barbara D’Urso. Un mix di cattivo gusto aver inserito in un programma di così basso livello una preghiera intima“, ha ribadito il cantante. Dopo aver letto queste clamorose dichiarazioni, quale sarà la reazione di Barbara D’Urso?

Oltre a Renzo Arbore anche Maurizio Costanzo contro Barbara D’Urso

Come accennato precedentemente, ancor prima del musicista Renzo Arbore altri personaggi dello spettacolo e non si sono scagliati contro Barbara d’Urso per L’Eterno Riposo recitato a Live Non è la D’Urso. Tra questi anche il marito di Maria De Filippi, il giornalista romano Maurizio Costanzo.

Inoltre su internet è stata aperta una petizione con la quale tanta gente ha firmato per cancellare i programmi televisivi di Lady Cologno da Canale 5. In tutto questo la professionista partenopea ha replicato mantenendo il silenzio.