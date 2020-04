Patrick, ultimo minuto: diretta Instagram che ritratta tutto [VIDEO]

Patrick fa una smentita sui suoi canali social

E’ notizia di oggi quella che ha visto Patrick Ray Pugliese rilasciare ad un noto giornale online una intervista dove attaccava l’ex concorrente del GF Antonella Elia.

Nelle sue dichiarazioni spiccano frasi del tipo: “Antonella è una persona stravagante, complicata, ha un carattere lunatico…” e si ricollega ad un aneddoto in particolare che ha caratterizzato il suo rapporto con la donna.

La presunta spinta di Patrick ad Antonella Elia

Il casus belli è la presunta spinta che il veterano dei GF avrebbe dato ad Antonella durante la loro permanenza nella casa del GF Vip. Dalle immagini in effetti non si vedrebbe nessun contatto brusco tra i due, tanto da sbugiardare la Elia e scagionare direttamente Patrick. Ciononostante l’ex valletta lo ha continuato ad accusare di averla spostata con forza. Indimenticabile il siparietto di Patrick che, trasformatosi in un improbabile Vittorio Sgarbi, ha iniziato ad urlare “Crotalo, crotalo, crotalo”

La psicologa del GF e l’indiscrezione sulla Elia

A seguito di questo fatto Patrick, secondo tutte le testate giornalistiche, avrebbe dichiarato “Magari lei immagina davvero di essere stata spinta perché ha dei problemi. La psicologa del GF mi ha detto che non sta bene”. E’ però notizia di pochi minuti fa la totale smentita di tali affermazioni

La smentita di Patrick su Instagram

Con un messaggio conciso e, visibilmente imbarazzato, il nostro gieffino ha categoricamente smentito quelle dichiarazioni. Afferma infatti che le sue parole sono state travisate e che la frase incriminata “Antonella non sta bene” è solo un suo pensiero e niente più. Immediata la risposta del suo pubblico che, in meno di due minuti ha tempestato il post di like a sostegno di Patrick.

Puntualizza che nulla è trapelato dalla psicologa di Mediaset e sopratutto non conosce lo stato di salute di Antonella Elia. A questo punto si potrebbe dire che la faida tra i due continuerà ancora per molto, visto il carattere forte di Antonella e la risonanza mediatica che questa notizia ha avuto in tutta la giornata