Ida Platano e Riccardo Guarnieri, nessuna crisi: i due parlano di gravidanza. Figlio in arrivo?

Ida Platano e Riccardo Guarnieri stanno ancora insieme

Dopo un lungo periodo di silenzio social, finalmente nelle ultime ore Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno realizzato una diretta Instagram. In questo modo i due hanno messo a tacere quei rumors che da giorni circolavano in rete che li vedevano di nuovo in crisi. Ascoltando quello che hanno detto nel live e sembra che l’ex dama e l’ex cavaliere sono sempre quelli di prima.

Dai loro occhi e dal loro modo di fare è palese che sono innamorati e felici. E’ normale che in una coppia ci siano degli alti e dei bassi e con molta probabilità la parrucchiera giorni fa sarebbe rimasta infastidita di qualcosa che ha fatto o detto il personal trainer pugliese. I due, inoltre, hanno parlato della loro presenza nella nuova versione di Uomini e Donne che prenderà il via lunedì 20 aprile 2020.

La parrucchiera bresciana non è incinta: la conferma

Rispondendo alle domande dei follower, Ida ha seccamente smentito di essere incinta. Quindi non aspetta nessun bambino di Riccardo Guarnieri, almeno per il momento. I seguaci avevano avuto qualche sospetto perché ultimamente la parrucchiera bresciana è apparsa più gonfia del solito.

Al momento non sappiamo se i due ex protagonisti del Trono over di Uomini e Donne abbiano intenzione di allargare la famiglia. Mesi fa i due si erano scambiati una promessa ma poi non si è più parlato di matrimonio. Può darsi che vogliano rifletterci un po’ prima di fare il grande passo ed evitare che poi se ne pentano.

Un detrattore innervosisce Riccardo Guarnieri menzionando Armando Incarnato

Durante la diretta Instagram realizzata sabato, un utente web ha utilizzato un linguaggio vergognoso nei confronti della coppia. L’uomo ha provocato Riccardo Guarnieri dicendo che Ida sta molto meglio al fianco del suo rivale Armando Incarnato.

A quel punto il personal trainer pugliese ha mantenuto la calma anche se era visibile la sua rabbia e per poco non è scoppiato contro l’hater in questione. Sembra infantile fare dei paragoni del genere se ormai la Platano ha scelto Riccardo, il resto sono solo chiacchiere che alimentano tensione e polemiche inutili.