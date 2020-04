Belen Rodriguez vuota il sacco: “Mi ha lasciato con un messaggio su Whatsapp…”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: dalla conoscenza, al matrimonio sino alla separazione

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono conosciuti diversi anni fa quando lui era ancora una ballerino di Amici di Maria De Filippi e la soubrette argentina era un’ospite fissa di quell’edizione. Il danzatore inizialmente era fidanzato con Emma Marrone ma con la conduttrice di Tu si que vales fu come un colpo di fulmine.

In pochissimo i due si sono amati, messo al mondo il piccolo Santiago, poi si sono sposati e dopo poco tempo hanno preso due strade differenti. Una coppia che ha appassionato milioni di fan e che ha lasciato delusi dopo la loro separazione. Per fortuna circa un anno fa si sono ritrovati e ora sono innamorati più di prima. Ma perché in quel’occasione si erano lasciati? A svelarlo è stata la stessa Belen.

Belen lasciata con un messaggio su Whatsapp

In un’intervista realizzata un po’ di fa Belen Rodriguez ha vuotato il sacco svelando la ragione e come l’ha lasciata Stefano De Martino. “Sono stata lasciata da Stefano con un messaggio su WhatsApp. Poi si è pentito. Ma non voglio colpevolizzarlo perché anch’io ho fatto degli sbagli. Posso dire di avere la coscienza a posto”, aveva dichiarato la modella argentina.

Quest’ultima, inoltre, aveva ribadito che lei non ha nulla di cui rimproverarsi. La conduttrice Mediaset ha provato in tutti i modi con il ballerino napoletano, ma poi è andata come è andata. Lei non lo ha potuto perdonare perché ha ancora una dignità e ad un certo punto non ce la fa a passare sopra a certe cose.

Le difficoltà della modella argentina dopo la separazione

Durante la lunga intervista, Belen Rodriguez ha continuato a parlare della separazione da Stefano De Martino e di come l’ha affrontata i primi tempi. Ricordiamo che i due avevano messo al mondo Santiago che era ancora molto piccolo.

La conduttrice di Tu si que vales, al momento in replica su Canale 5, aveva detto: “Non è facile, soprattutto all’inizio. Quando due persone divorziano, all’inizio i rapporti non sono mai buoni perché è una frattura, un fallimento. Poi, per intelligenza, uno si riavvicina per il bene del proprio figlio”.