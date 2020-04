Benedetta Parodi e il marito Fabio Caressa litigano in diretta IG: “Ma vai a quel paese…”

Benedetta Parodi e marito Fabio Caressa in quarantena

Da quasi due mesi, come tutti gli italiani, Benedetta Parodi e il marito Fabio Caressa sono in quarantena nella propria abitazione in attesa che l’emergenza per il Covid-19 allenti. Visto che sono fermi dal lavoro, i due si dilettano a cucinare insieme. Qualche giorno fa, ad esempio la conduttrice di Bake Off Italy ha cucinato dei grissini in casa. Il giorno precedente le aveva preparati prima ma le sono venuti un po’ cicciottelli al punto che sembravano delle baguette.

Mentre il giornalista continua a pensare allo sport. Ricordiamo, infatti, che lui è un commentatore di Sky. Per ammazzare il tempo ha rivisto le vecchie partite e ha preparato il nuovo programma che è ripartito da una settimana. Ovviamente il calcio gli manca molto, per questo motivo ritiene che in qualche modo si dovrà trovare il modo di ritornare in campo, magari a maggio.

La giornata tipo della coppia e i tre figli

Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono sposati da tanti anni e dal loro amore sono nati tre figli, due femmine e un maschietto. In questo periodo di quarantena per il Coronavirus la loro colazione è libera, in poche parole ognuno si arrangia come può. Mentre a pranzo si magia qualcosa di leggero, ma in tavola si parla molto.

Anche se lui è in casa, ogni mattina si fa la barbara e arriva in tavola ben vestito, come se dovesse andare a lavoro. I due prima di sposarsi avevano fatto un patto, ovvero che non sarebbero mai girati per casa in pigiama o tuta. Un piccolo strappo il giornalista lo fa quando porta a spasso il loro cagnolino o quando fa ginnastica.

Benedetta Parodi sbotta contro Fabio Caressa

Durante la diretta Instagram, Fabio Caressa sorridendo alla moglie ha detto che in questo periodo di quarantena è diventato più ordinato, visto che prima era solo un casinista. A quel punto Benedetta Parodi ha sbottato in questa maniera: “Tu ordinato? Ma va a quel paese!”.

In questo periodo anche il giornalista sportivo di Sky è abbastanza nervoso, ma l’uomo ha ammesso di essere fortunato perché al suo fianco ha una moglie capace di ammortizzare e riportare la pace in famiglia. Anzi, ha ammesso che ultimamente la situazione è migliorata tra loro.