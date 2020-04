“La prima volta sul tetto…”: Alberto Matano, le dichiarazioni del conduttore de La vita in diretta [FOTO]

Alberto Matano e il messaggio per la squadra de La vita in diretta

In questo periodo d’emergenza per il Covid-19 Lorella Cuccarini e Alberto Matano stanno lavorando sodo a La vita in diretta. Infatti i due realizzano quasi 3 ore e mezza di trasmissione cinque giorni alla settimana parlando di quello che sta accadendo in questo periodo, ma anche strappando qualche sorriso al pubblico con degli argomenti più leggeri.

Per questa ragione l’ex volto del Tg1 ha voluto dare un messaggio ai telespettatori ringraziando la sua squadra di lavoro. Attraverso il suo account Instagram, il giornalista ha condiviso uno scatto realizzato sul tetto della sede Rai doi Via Teulada a Roma insieme allo staff, ovviamente ognuno distante dall’altro, dicendo: “Un selfie sul tetto che resterà per sempre, così come non dimenticheremo mai questi mesi di lavoro insieme durante l’emergenza”.

La foto sul tetto con Alberto Matano e il suo staff

Grazie ad un posto pubblicato sul suo profilo personale IG, Alberto Matano ha voluto fare un plauso a tutti coloro che lavorano per La vita in diretta anche in questo periodo di forte emergenza. Le parole dell’ex volto del Tg1 ha un significato ben chiaro, ovvero quello di mostrare al pubblico a casa chi lavora dietro le quinte dello storico rotocalco pomeridiano di Rai Uno.

Per questa ragione il collega di Lorella Cuccarini li ha ringraziati dicendo di essere un gruppo incredibile. Inoltre Matano ha taggato ognuno di loro citando anche coloro che lavorano da casa. (Continua dopo il post)

La vita in diretta allungata di un altro mese: l’indiscrezione

Stando a dei rumors diffusi in rete da Tv Blog, sembra proprio che La vita in diretta si allungherà per qualche altra settimana oltre alla data di chiusura stabilita inizialmente. La ragione è dovuta al ritardo da parte dei vertici di Viale Mazzini di organizzare le trasmissioni estive, ovviamente tutto questo causato dall’emergenza sanitaria per il Covid-19.

Quindi, Lorella Cuccarini e Alberto Matano resteranno in onda sino all’estate inoltrata. Al momento non sappiamo quando partirà la versione estiva dello storico contenitore televisivo di Rai Uno.