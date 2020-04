Anticipazioni Uomini e Donne: lite tra Tina e Gemma con le mascherine, interviene Maria (VIDEO)

Domani, lunedì 20 aprile, andrà in onda la prima puntata del nuovo format di Uomini e Donne e sono già trapelate molte anticipazioni. Tra queste, è appena spuntata sul web una lite tra Tina e Gemma. L’emergenza sanitaria e l’ingombro delle mascherine, dunque, non sono serviti a placare l’ira funesta dell’opinionista contro la dama torinese.

Le due donne, infatti, hanno avuto un duro scontro mentre la Galgani era intenta a chattare con gli uomini che volevano corteggiarla. La situazione stava degenerando, al punto che è stato necessario l’intervento di Maria De Filippi.

Le anticipazioni sul nuovo format

Sul profilo Instagram ufficiale di Uomini e Donne sono trapelate delle anticipazioni in merito alla prima puntata del nuovo format di Uomini e Donne. Gemma e Giovanna conosceranno dei nuovi corteggiatori attraverso le parole. L’unico modo che avranno per potersi parlare sarà attraverso delle conversazioni. Ad ognuna delle due donne sarà assegnata una postazione con un computer portatile personale.

Sarà proprio lì che le due dame potrebbero conoscere l’uomo della loro vita. Ad ogni modo, già in occasione della prima puntata, Tina non è riuscita a mettere a freno la sua rabbia ed ha attaccato la Galgani. Nel caso specifico, l’opinionista ha accusato la donna di lasciarsi troppo andare con gli uomini che la stanno corteggiando nonostante non sappia neppure che viso abbiano.

La lite tra Gemma e Tina a Uomini e Donne

Stando a quanto emerso dalla clip in questione, quindi, pare proprio che la dama torinese non abbia perso la sua capacità e propensione di gettarsi a capofitto nelle storie senza ragionarci a fondo. Anche in un contesto del tutto diverso ed anticonvenzionale, la protagonista ha mantenuto il suo carattere. Questo ha fatto perdere le staffe alla collega di Gianni che, con tanto di mascherina, si è scagliata contro di lei.

L’opinionista ha invitato la sua rivale a ragionare un po’ più a fondo prima di scrivere certe cose in quanto dall’altra parte potrebbe esserci qualcuno intenzionato solo a prenderla in giro. Le anticipazioni di Uomini e Donne, però, ci rivelano che Maria è intervenuta per sedare la lite ed invitare le due a tornare alla loro postazione. In particolar modo, la presentatrice, attraverso un collegamento solo voce, ha esortato Gemma a tornare al pc in quanto molti uomini le stessero scrivendo.