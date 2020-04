Fabrizio Corona soffre maledettamente per la condanna, messaggio choc sui social

Il messaggio scioccante di Fabrizio Corona sui social spiazza il web, l’ex reporter sta vivendo una grande sofferenza per la condanna

Si fa sentire ancora una volta Fabrizio Corona, personaggio fra i più controversi che negli ultimi anni ha fatto parlare di se. La sua vita è stata contrassegnata da una serie di eventi spiacevoli che lo hanno portato alla condanna. E proprio per la condanna l’ex marito di Nina Moric sta vivendo una sofferenza enorme.

Il suo grido di dolore lo ha lanciato tramite i social, su Instagram, dove ha pubblicato un messaggio commovente, in cui manifesta la sua sofferenza. L’imprenditore, che ha gestito un’agenzia fotografica di Milano, ha passato diverse vicissitudini e la condanna lo sta distruggendo. La prima condanna per l’ex reporter è arrivata nel 2010 a causa di un presunto ricatto perpetrato al calciatore David Trezeguet. Da allora però le cose sono andate di male in peggio.

Fabrizio Corona nel post ricorda il padre

La condanna definitiva è poi arrivata all’improvviso e molti pensano che sia anche ingiusta. Durante gli anni Fabrizio Corona ha anche trascorso diverso tempo in carcere, ma nel frattempo ci sono state anche altre condanne. Gli eventi hanno cambiato Fabrizio Corona e lui stesso lo ha ribadito più volte. La sofferenza è grande e insopportabile e anche lui, come tanti altri, è convinto che le pene a suo carico siano state esagerate.

Nel suo post su Instagram Corona ha dunque voluto trasmettere tutto quello che sta provando e ha scritto frasi dedicate al padre, Vittorio Corona. Giornalista di fama e apprezzato, è scomparso nel 2007 dopo una lunga malattia. Il padre di Fabrizio era un grande uomo, pieno di passioni, diverso dal figlio.

Tanti like per il post commovente di Fabrizio

Il pensiero di Fabrizio va spesso al padre e quando lo ricorda lo fa con grande affetto e stima. Per lui è stato una guida importante, una luce a cui si è aggrappato nei momenti neri. I fan hanno subito messo tanti like al suo post e sono rimasti colpiti dal tono di Fabrizio.

Le persone che gli hanno mostrato la loro fiducia sono state tantissime e sono pronte a sostenerlo anche in questo momento. Corona ha mostrato con questo post una parte di se molto intima e sensibile, che molti non conoscevano, segno che è una persona con sentimenti veri.