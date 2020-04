Bianca Guaccero contro Alessia Marcuzzi, il suo commento sulla conduttrice

Duro il commento di Bianca Guaccero sul comportamento della Marcuzzi che ha detto di aver invitato a Pasqua i suoi genitori, scopriamo cosa è successo

Il periodo di quarantena che stiamo vivendo accomuna tutti, persone comune e personaggi famosi. Siamo quindi obbligati tutti a rispettare le regole per l’emergenza sanitaria e ci dobbiamo spostare solo per estrema necessità. Per necessità si intende lavoro, salute, spesa, e non certo il pranzo di Pasqua. Tuttavia, qualcuno lo ha fatto e Bianca Guaccero ha criticato subito. Di chi si tratta?

A trasgredire le regole è stata nientemeno che Alessia Marcuzzi, volto noto della televisione e che per giunta lo ha comunicato ai suoi fan. La conduttrice è finita nella bufera proprio il giorno di Pasqua per aver pubblicato una foto sui social in cui ha immortalato il pranzo. I follower hanno però notato un dettaglio, ovvero un numero di coperti superiore a quello dei componenti della famiglia della Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi a Pasqua con i suoi

La famiglia di Alessia è infatti composta da lei, il compagno e i figli Mia e Tommaso. Di conseguenza il numero di coperti, che era sette, indicava che c’era qualcun altro. All’osservazione Alessia ha risposto che c’erano anche i suoi genitori che abitano proprio di fronte a lei.

La conduttrice è finita nell’occhio del ciclone e sono stati in tanti a disapprovare il suo comportamento. Se la quarantena è uguale per tutti lo deve essere anche per lei, e non vale che abbia invitato i suoi genitori perché abitano vicino. Nella risposta la Marcuzzi aveva precisato che i suoi genitori erano venuti a piedi e da casa loro ci sono circa venti passi, non di più.

Bianca Guaccero lancia un monito alla Marcuzzi

A riprendere la vicenda del pranzo di Pasqua della Marcuzzi con i suoi genitori è stata la Guaccero nella puntata di ‘Detto pronto fatto’. Bianca Guaccero conduce la trasmissione tutti i giorni e va in onda sugli account social del programma ‘Detto Fatto’, al momento sospeso per l’emergenza Covid.

La Guaccero ha subito lanciato un monito alla Marcuzzi e le ha detto che lei poteva invitare i genitori, ma poteva fare a meno di pubblicarlo! Un’osservazione decisamente sensata quella della Guaccero, che è stata condivisa dall’opinionista Jonathan Kashanian. Insomma, Alessia doveva per forza pubblicare la foto con i posti apparecchiati per il pranzo di Pasqua? Con questo comportamento il rischio è di mandare un messaggio diverso a chi guarda, e in questo momento non è il caso!