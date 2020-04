Paolo Bonolis lascia la televisione per il web? Ecco l’annuncio del conduttore di Avanti un altro [VIDEO]

Paolo Bonolis in replica con Avanti un altro e Ciao Darwin 8

In questo periodo di emergenza dovuto al Coronavirus Mediaset sta trasmettendo le repliche di Avanti un altro e Ciao Darwin 8 – Terre Desolate ottenendo degli ascolti strepitosi. Mentre il conduttore di quest’ultimi, Paolo Bonolis, è in quarantena nella sua casa romana insieme alla moglie Sonia Bruganelli e i loro tre figli.

Il professionista sta diventando sempre più tecnologico e nel pomeriggio di sabato era in diretta sul profilo Instagram di SDL, la casa di produzione della consorte. Dopo aver parlato col rapper Fedez, il collega di Luca Laurenti ha fatto un clamoroso annuncio.

L’annuncio di Paolo Bonolis su IG

Paolo Bonolis ha rivelato che prossimamente sul SDL Tv, la tv web di proprietà di Sonia Bruganelli, andrà in onda un suo nuovo format. Parlando su Instagram dei giorni difficili che stiamo vivendo tutti gli italiani, il conduttore romano che vorrebbe lavorare ma non può, ha detto: “La Sdl tv mette a disposizione, con la mia partecipazione, un nuovo appuntamento: una piccola costola de Il senso della vita, per non addormentare la mente”.

A quel punto è intervenuta la sua cara amica e collega Antonella Clerici che ha scritto “Finalmente”. Poi è intervenuta anche la moglie che ha annunciato ufficialmente il titolo e data del programma online, ovvero La stanza del medico, in onda da martedì 21 aprile 2020. (Continua dopo il video)

Il grande successo di Avanti un altro e Ciao Darwin 8

Ma mentre il professionista Paolo Bonolis annuncia sul profilo IG della moglie Sonia Bruganelli che comparirà su Sdl Tv, Canale 5 continua a trasmettere le repliche delle sue trasmissioni di maggior successo. Tutti i giorni nella fascia preserale (18:45 sino alle 20)il game show Avanti un altro sta continuando ad andare in onda con grande successo.

Ma anche Ciao Darwin 8 – Terre Desolate il sabato sera va avanti con repliche con ascolti strepitosi. Ad esempio la puntata trasmessa ieri sera, 18 aprile 2020 ha ottenuto oltre 5,1 milioni di telespettatori raddoppiando il Best of di Roberto Bolle in onda su Rai Uno. Le altre settimane, invece, ha castigato Rosario Fiorello col Meglio di Viva RaiPlay.