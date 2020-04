Fernanda Lessa si toglie dei sassolini nella scarpa, il suo desiderio dopo GF Vip

Dopo la partecipazione al GF VIP Fernanda Lessa esprime un desiderio, la modella vuole mettersi in gioco e parla dei suoi progetti futuri

Il GF Vip è finito ma qualcuno da questa esperienza ne ha tratto grandi benefici, come ad esempio Fernanda Lessa. La modella pare sia uscita dalla casa rinnovata e rigenerata, piena di idee e di progetti, come non lo era da tempo. Sembra che aver preso parte al reality show abbia significato molto per lei e le abbia fatto riscoprire altre qualità di se’.

Ha una grande voglia di mettersi in gioco la Lessa e non lo ha nascosto durante una recente intervista rilasciata a Il Giornale. La brasiliana ha infatti parlato di come sta vivendo adesso e della sua energia, che la porta a prendere in considerazione nuovi progetti lavorativi. Per la Lessa e anche per altri concorrenti il GF Vip è stato molto movimentato, ma oltre alle liti ha anche trovato amicizie sincere.

La Lessa ha grandi progetti per il futuro

Dopo l’esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini la modella brasiliana pare dunque che abbia intrapreso una strada ben precisa. Nell’intervista ha confessato di avere tanti progetti futuri, sia familiari che professionali. Anche lei ovviamente sta facendo la quarantena come tutti per l’emergenza Coronavirus, per cui attende il momento che finisca per poter iniziare i suoi progetti.

Nell’intervista però ha colto l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Infatti, la Lessa ha parlato ancora una volta delle liti con la Elia nella casa e ha ribadito che con lei non c’è mai stato feeling. Per Fernanda la Elia soffre di mania di protagonismo e lo ha messo in evidenza mentre era nella casa.

Fernanda Lessa vorrebbe condurre un programma

Nell’intervista comunque la Lessa è apparsa ferrea nelle sue decisioni riguardanti i futuro e la modella ha sottolineato che le piacerebbe condurre. Sono dunque alte le aspirazioni della Lessa, che ha fatto capire di volersi mettere al timone di un programma televisivo. Altre concorrenti avevano espresso questo desiderio, come Adriana Volpe, con la differenza che questa è già stata una conduttrice.

Ad ogni modo, la Lessa sembra avere le idee molto chiare e questa esperienza del GF Vip le ha dato una marcia in più. Il reality ha segnato per lei la fine del suo vecchio mondo e l’inizio di una nuova pagina della sua vita. E come appare dai suoi progetti sarà grandiosa!