Amadeus e Giovanna a Domenica In. Il conduttore rifarà Sanremo?

Amadeus e sua moglie, Giovanna Civitillo, hanno tenuto un’intervista in collegamento video a Domenica in di Mara Venier. Come ben sappiamo, infatti, è da circa un mese che nel programma della bionda presentatrice non si ospita più nessuno in studio. Il motivo, è dovuto all’emergenza sanitaria del Coronavirus.

Amadeus è reduce dal grandissimo successo di Sanremo 2020 che, probabilmente, verrà ricordato come l’ultima grande gioia per il pubblico televisivo prima dell’incubo chiamato Covid-19 che ha causato e sta causando ancora morti e contagiati. Il conduttore, originario di Ravenna, deve ancora dare la sua risposta su un bis a Sanremo o meno, anche se c’è chi ha dato per certa la sua conferma pochi giorni dopo la finale.

L’amore con Giovanna Civitillo

Nel 2003 Amadeus ha iniziato una relazione con Giovanna Civitillo, all’epoca una delle ballerine de L’eredità che lui conduceva. Il presentatore veniva da un matrimonio con l’ex moglie Marisa Di Martino, da cui ha divorziato ufficialmente nel 2007. Nel 2009, è nato il suo secondo figlio, il primo con Giovanna, Josè. Amadeus l’ha chiamato così dopo un incontro con Josè Mourinho, all’epoca neo allenatore dell’Inter. Nello stesso anno, ha sposato Giovanna con rito civile. Dieci anni dopo, nel 2019, l’ha sposata di nuovo ma stavolta in chiesa.

È indubbiamente un grande amore quello tra Amadeus (vero nome Amedeo Umberto Rita Sebastiani) e la showgirl. Da ricordare, infatti, che quando il conduttore lasciò la Rai nel 2006 per tornare a Mediaset, dove ha condotto Uno Contro 100 lei lo ha voluto seguire. Un ritorno che durò poco, in quanto nel 2009 ritornò in Rai dove ebbe il suo rilancio con Mezzogiorno in Famiglia, Tale e Quale Show, Reazione a Catena fino al grandissimo successo di Soliti Ignoti e alla conduzione, nel 2020, del 70esimo Festival di Sanremo.

La coppia intervistata a Domenica In

Amadeus e Giovanna Civitillo sono stati intervistati nella puntata di Domenica in del 19 aprile 2020. “Siamo a casa a Roma” ha dichiarato Amadeus. Durante l’intervista, sono stati fatti rivedere degli highlights di Sanremo 2020. “Sembra che siano passati almeno due anni, invece sono solo due mesi” hanno detto Amadeus e Giovanna al Coronavirus.

Mara Venier ha fatto vedere alla coppia anche un filmato delle migliori performance di Fiorello alla kermesse. “Ci dicevamo sempre, tu dai serenità a me e lui diceva altrettanto. Io gli dicevo sempre, durante le prove, ma tu a provare non ci vai mai? È un genio dell’improvvisazione, quando qualcosa non andava so che sarebbe intervenuto lui, vedi quello che è successo tra Bugo e Morgan” ha aggiunto Amadeus.

“Rivedere gli abbracci in tv mi fanno commuovere…Se prima abbracciare qualcuno era normale, dopo sarà una cosa speciale”. Giovanna ha affermato “Provo a uscire una volta ogni 10 giorni, dove faccio una mega spesa. Sto sempre a casa e passo momenti felici e alcuni di depressione”. Su Amadeus ha dichiarato “è un disastro a far fare i compiti a Josè”. “I miei genitori sono a Verona, quelli di Giovanna a Napoli e mia figlia è in Spagna. Non la vedo dalla finale di Sanremo e viviamo di videochiamate”.

Su Josè, Mara Venier ha fatto vedere un video dedicato al piccolo e alla sua ospitata a Domenica In a settembre dove gli venne fatta una sorpresa da Josè Mourinho. Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari “Io ero il primo a provare e speravamo non ci fosse nessuno, invece c’era Amadeus che mi ha dato un consiglio ‘In televisione devi tenere sempre gli occhi aperti’ e da lì li ho sempre aperti” ha detto.

Amadeus alla conduzione di Sanremo 2021?

Amadeus condurrà Sanremo 2021? A dare la risposta alla domanda di Mara Venier, Giovanna che ha detto: “Io vedo che fa sempre riunioni e sta lavorando” facendo intendere che, forse, suo marito è seriamente intenzionato a ripetere l’esperienza. Il conduttore, in merito, ha detto: “Per me non si tratta del secondo Festival di Amadeus, ma del primo dopo il Coronavirus”. Insomma, una risposta non molto diretta, ma nemmeno una smentita da parte del presentatore di Soliti Ignoti che, anche in replica, continua a battere sistematicamente Striscia la Notizia su Canale 5.