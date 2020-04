Paola Turani in serio rischio la maternità dell’influencer, lo sfogo sui social

Non arriva ancora la maternità per Paola Turani, la nota influencer e modella si sfoga sui social, scopriamo cosa è successo

Nota modella e influencer, Paola Turani è molto conosciuta nel mondo del web e con il suo lavoro è sempre in vista. Di conseguenza, la sua vita privata passa anche sotto l’attenzione dei suoi followers, che però in certi momenti non perdono tempo a criticarla. Negli ultimi tempi la Turani è stato oggetto di critiche perché non ha detto ai suoi fans se lei e il compagno vogliono diventare genitori.

Da pochi mesi Paola si è sposata con Riccardo Serpellini e sembra che con lui abbia trovato il giusto equilibrio. La Turani ha cominciato la sua carriera come modella quando era molto giovane e ha prestato il suo volto per prodotti famosi. Poi è diventata una nota influencer ed oggi, a 32 anni, ha molti seguaci, tuttavia qualcosa non va come lei vorrebbe.

Paola Turani si scaglia contro i suoi fan

A dimostrare come Paola Turani non stia passando un buon periodo è la sua furia che ha scatenato sul web. L’influencer ha pubblicato una foto e subito sono arrivate le contestazioni da parte dei followers. La Turani non ha apprezzato il gesto dei suoi fan e quindi ha inveito contro il web. La modella ha risposto con furia alle critiche ed è bastato questo a scatenare l’inferno.

Ma cosa è successo? A fare arrabbiare la Turani sono state le osservazioni dei fan sulla maternità che ancora non arriva. Per troncare le malelingue lei ha risposto con durezza e ha detto che era il momento di finirla. L’influencer è stanca di ricevere messaggi poco piacevoli riguardanti la sua maternità.

Le critiche fuori luogo sulla maternità che non arriva

Paola Turani è sposata dalla scorsa estate con Serpellini e ha sempre detto di amare i bambini. La Turani ha anche postato una foto in cui tiene in braccio la piccola Rebecca, figlia della sua amica Lisa. Paola non ha mai nascosto di volere dei bambini, però non apprezza che i follower le stiano addosso per la maternità.

Se ancora non è arrivata lei non può farci nulla, può darsi che in futuro il suo sogno si avveri. La collega di Chiara Ferragni non ha apprezzato le critiche dei fan e la maternità è un argomento delicato, sul quale non bisogna mai parlare troppo!