Truffa su Sossio e Ursula, la Bennardo corre a sporgere denuncia: “Promettono lavoro” (FOTO)

Alcune ore fa, Ursula Bennardo ha pubblicato un video su Instagram in cui ha parlato di una truffa che vede coinvolta lei e Sossio. L’ex dama di Uomini e Donne ci ha tenuto ad informare tutti i suoi fan che c’è un profilo Instagram fatto di persone che si stanno spacciando per loro due.

I malintenzionati, però, non solo hanno rubato la loro identità, ma stanno anche mandando offerte di lavoro fittizie a persone che sembrano avere un bisogno disperato di guadagnare qualche soldo. Andiamo a vedere cosa è successo.

L’annuncio di Ursula e Sossio per i fan

Ursula ha registrato delle IG Stories adoperando un tono sia preoccupato sia arrabbiato per aggiornare i fan circa una truffa che riguarda lei e Sossio. Nelle ultime ore, una persona si sta spacciando per loro due e sta cominciando a contattare utenti per offrire un lavoro a distanza che prometterebbe di guadagnare in modo rapido e semplice del denaro. La persona in questione, per rendere maggiormente affidabile la sua iniziativa, ha deciso di rubare le identità dei due ex protagonisti di Uomini e Donne.

La dama ha, quindi, pubblicato gli screen tra le sue Instagram Stories esortando il maggior numero di persone possibile a segnalare tale account per bloccarlo. Naturalmente, la protagonista correrà immediatamente a denunciare la cosa, tuttavia, essendo capitato di sera questo increscioso avvenimento, era importante agire con tempestività prima sui social.

In cosa consiste la truffa

La Bennardo, infatti, ha pubblicato i messaggi che questo truffatore ha inoltrato ad alcune persone. Stando a quanto emerso dalla conversazione la truffa consiste nel far credere all’utente di essere Ursula, o Sossio a seconda dei casi, e di convincere il malcapitato ad accettare la collaborazione fittizia. Naturalmente, l’obiettivo è solo quello di estorcere denaro ai creduloni.

Nello screen pubblicato dalla dama, però, uno degli utenti si è reso conto che qualcosa non andasse, sta di fatto che ha subito intuito che la voce non fosse quello della Bennardo. Dopo poco ha chiesto al truffatore di fare una videochiamata per assicurarsi della sua identità ma, ovviamente, questo non è accaduto. Grazie ai video della coppia, tale profilo risulta attualmente bloccato.