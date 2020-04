Rita Rusic ex concorrente GF Vip una furia “Non ce l’ho!”

Rita Rusic al veleno contro chi insinua che lei abbia del grasso in eccesso: ecco come ha reagito sui social network

Rita Rusic deve rispettare la quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus e sta vivendo un momento anche lei molto particolare, come la maggior parte degli italiani. Una delle principali protagoniste del Grande Fratello vip 4, durante le giornate di chiusura forzata, posta video e foto su quella che è la sua attività. Mentre faceva attività fisica nella sua abitazione si è mostrata ai suoi followers e subito è partita una polemica.

Infatti, un suo fan ha detto che si vedeva qualche cosa di non proprio perfetto nel suo corpo. L’utente ha detto che dovrebbe alzare pesi più grossi e fare meno ripetizioni in modo da asciugare il grasso e riempire di più i muscoli. Però in realtà non era un’offesa, tante che le ha detto che lei è sempre bellissima.

Rita Rusic risponde male al suo follower

Rita Rusic però non ha preso bene il consiglio del suo fan. Infatti ha detto che lei non ha grasso e piuttosto, si sente molto bene col suo corpo. In realtà, il suo follower le voleva dare un consiglio di tipo tecnico, per fare attività fisica in modo giusto, ma lei invece non l’ha presa bene. Ha risposto molto male all’uomo.

Ha detto che lei non ha grasso e di conseguenza, non vuole avere questo tipo di segnalazioni da parte dei suoi followers. Ha specificato anche che lei è fragile di giunture e quindi, non può aumentare i pesi e non ha alcun grasso.

La controreplica del follower

Il follower ha risposto cercando di farle capire che non c’era intenzione negativa da parte sua. Le ha spiegato che la vede molto bene e si certo, non voleva dire niente di male. Rita Rusic però non ha ancora risposto a questa suo “controreplica” e ha mostrato tutto il suo fastidio.

L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori in diverse occasioni ha risposto ai suoi followers. Molte volte per la bella gieffina sono stati anche postati dei commenti molto hard oppure delle proposte oscene nei suoi confronti, ma lei non ha mai dato peso a questa cosa. Stavolta però ha deciso di rispondere anche a qualcuno che sembrava volesse dire qualcosa di negativo. La donna non ha mai nascosto di avere un carattere molto forte!