Uomini e Donne, anticipazioni 20 aprile 2020: Tina Cipollari indossa la mascherina della mummia, è scontro [VIDEO]

Ritorna il dating show Uomini e Donne dopo la pausa Coronavirus

Finalmente ritorna Uomini e Donne, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Un mese e mezzo fa Mediaset lo ha sospeso a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19. Da oggi pomeriggio, lunedì 20 aprile 2020 alle 14:45 su Canale 5, verrà trasmesso il primo appuntamento della nuova formula.

Stando alle anticipazioni le protagoniste saranno Gemma Galgani per il Trono over e Giovanna Abate per quello classico. Sulla pagina ufficiale Instagram del programma prodotto dalla fascino sono stati condivisi alcune clip spoiler. Andiamo a vedere cosa accadrà. (Continua dopo il video)

Gemma Galgani e Giovanna Abate sono le protagoniste

Nel primo video che si vede sull’account IG di Uomini e Donne, si vede la dama torinese Gemma Galgani mentre saluta l’opinionista pugliese Gianni Sperti. Quest’ultimo in collegamento via Skype dai camerini del centro Elios di Roma gli ha detto: “Sono felicissima di vederti”.

Ovviamente subito dopo è intervenuto la sua storica rivale Tina Cipollari, infatti quest’ultima ha reagito così: “Gemma non sei nella casa del Grande Fratello, non sei in collegamento con il GF, siamo ad Uomini e Donne”. (Continua dopo il video)

Tina Cipollari si scontra a distanza con Gemma Galgani

Nella casa ambientata nel centro Elios di via Tiburtina a Roma, sono presenti dei teleschermi dove si intravedono, in qualità di special guest star, anche l’ex cavaliere pugliese Riccardo Guarnieri e la sua fidanzata Ida Platano che stanno attraversando il periodo di quarantena insieme nell’appartamento di quest’ultima situato a Brescia.

Mentre nel secondo filmato postato sul profilo Instagram di Uomini e Donne si vede un acceso scontro, ovviamente a debita distanza come previsto dalle norme restrittive del Governo per combattere il Covid-19, tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Da sottolineare che la vamp frusinate indossa la mascherina della mummia. A quel punto la piemontese ha sbottato così: “Io ho ancora tanto amore da dare e se qualcuno lo vuole capire io posso dare ancora tanto. Sei soltanto tu che non l’hai capito”.