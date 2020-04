Antonella Elia con questo look, non sembra neppure lei (FOTO)

Antonella Elia con un look molto inaspettato, ecco come aveva i capelli qualche anno fa

I personaggi del mondo dello spettacolo molto spesso cambiano il loro look. E’ successo anche ad Antonella Elia che nel tempo ha cambiato diverse volte la sua immagine. In particolare, se si va a vedere qual è qualche foto del passato, ci si rende conto che era molto diversa.

Infatti, compare una fotografia di qualche anno fa dove appare con i capelli scuri e ricci, un look completamente diverso, visto che è bionda con i capelli corti. Con la sua partecipazione al Grande Fratello vip, la vita di Antonella è stata paparazzata, così come la sua carriera.

Però negli anni lei ha fatto tante cose tipo la valletta di Mike Bongiorno a La ruota della fortuna oppure ha partecipato a Pressing con Raimondo Vianello. Però la sua comparsa in televisione risale già ai tempi di Non è la RAI molti e molti anni fa. Quando Antonella presentava programmi in televisione, erano tempi completamente diversi ma in genere, da quando ha iniziato la sua carriera ha sempre avuto questo caschetto biondo che l’ha resa sempre riconoscibile. (Continua dopo la foto)

Antonella Elia e il suo look

In qualche con fotografia di qualche anno fa però compare qualche look completamente differente. Infatti, è spuntata una fotografia dove aveva dei capelli ricci e neri. In un periodo infatti, abbandonato l’acconciatura che la contraddistingue e piuttosto, si è mostrata un po’ fusa con i capelli, però mossi scuri e molto lunghi.

Adesso nonostante i grandi cambiamenti della sua vita sembrava però di essere nuovamente felice e tranquilla, grazie alla vicinanza con Pietro Delle Piane.

La vita amorosa di Antonella

Da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello, Antonella Elia ha ritrovato la sostenibilità con Pietro Delle Piane. Però spulciando nel suo passato si vedono le fotografie anche del suo look, quando era riccio con i capelli scuri.

In queste foto c’era un altro uomo, ovvero l’ex fidanzato Fabiano Petricone. Loro due nonostante la storia sia finita sono rimasti molto amici legati tra loro. Infatti, anche nella casa del Grande Fratello vip. In diverse occasioni ha parlato di quest’uomo e ha voluto dire quelli che sono i suoi rapporti. Lui la conosce molto bene e riesce a prendere in maniera positiva, tutti i lati del tuo carattere particolarmente esplosivo.