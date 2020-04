Raffaella Mennoia parla di Giulia De Lellis e Andrea Damante:”Non devono farsi del male”

Da settimane sul web non si parla altro che del ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. I due stanno vivendo insieme la quarantena a Pomezia, nella casa di lei, e finalmente dopo una lunga attesa sono anche comparsi su instagram insieme. La scelta di fare di nuovo coppia ha diviso il pubblico. I fan del damellis sono felicissimi della scelta. Un’altra parte dei follower, invece, la ritiene una scelta pubblicitaria.

In particolare perchè lei ha anche scritto un libro nel quale parlava del tradimento subito e ora è tornata insieme al bel dj veronese. Chi li difende sempre a spada tratta è Raffaella Mennoia. Una delle autrici dei programmi di Maria De Filippi, come Temptation Island e Uomini e Donne, è grande amica di entrambi. Da par suo, però, ha una sola richiesta per entrambi.

La tormentata storia tra Andrea e Giulia

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono conosciuti all’interno dello studio di Uomini e Donne. Dopo una lunga e intensa storia d’amore, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia della fine della loro relazione. Dopo la delusione per la fine della storia, Giulia aveva deciso di rimanere un po’ da sola, fin quando non è entrata nella sua vita Irama. I due sono stati fidanzati per un breve periodo prima di prendere strade diverse.

Anche in questo caso i giornali parlarono di un ritorno di fiamma tra i Damellis con tanto di foto pubblicate su diversi settimanali di gossip. A distanza di poche settimane, però Giulia De Lellis inizio la sua relazione con Andrea Iannone. Come un filmine a ciel sereno alcuni giorni fa è arrivata la notizia della loro separazione.

Dopo giorni di indiscrezioni, indizi e voci, finalmente è arrivata la prova che mostra chiaramente che tra i due ci sia stato il tanto chiacchierato ritorno di fiamma. Il settimanale Chi ha pubblicato le foto mentre i due erano intenti a rientrare a casa dopo aver fatto la spesa.

Raffaella Mennoia parla di Giulia De Lellis e Andrea

Come detto in precedenza, a difendere Andrea Damante e Giulia De Lellis ci ha pensato Raffaella Mennoia. L’autrice di Uomini e Donne, infatti, in una instagram stories ha chiesto ai due di non farsi più del male.

La Mennoia ha raccontato di essere sempre stata amica di entrambi. Di averli sentiti diverse volte. A lei non interessa se decidono di tornare insieme perchè gli vuole bene a prescindere ma si augura che non ci sia più sofferenza.