Oroscopo 20 aprile 2020 tutti i segni: cambiamenti per Scorpione, Capricorno e Acquario

L’Oroscopo del 20 aprile 2020 denota una difficoltà da parte di molti segni ad accettare il cambiamento. I meno inclini saranno Toro, Vergine, Scorpione, Acquario e Capricorno. L’Ariete, invece, vivrà un periodo davvero proficuo, per il Cancro c’è una ripresa.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Si prospetta un periodo davvero proficuo. Con Mercurio nel segno sarete arguti, svegli e molto creativi. Queste doti vi saranno di grande aiuto dal punto di vista lavorativo. Anche l’amore sta attraversando una fase molto positiva. Se avete in mente progetti importanti, questo è il momento di metterli in pratica.

Toro. L’Oroscopo del 20 aprile 2020 denota l’ingresso del Sole nel vostro segno. Questo è, sicuramente, un ottimo presagio, dato che denota l’arrivo di novità importanti e la riscoperta della famiglia e degli affetti. Alcuni rapporti amorosi attraverseranno una fase di stabilità. Anche se siete tra i segni meno inclini al cambiamento, stavolta potreste rimanere piacevolmente sorpresi.

Gemelli. Venere non vi abbandona e continua a rimanere nel vostro segno donandovi una carica erotica molto elevata. Ad ogni modo, questo potrebbe spingervi ad intraprendere relazioni che potrebbero rivelarsi deludenti. Badate ai fatti e meno alle apparenze. Nel lavoro, invece avrete bisogno di fermarvi un attimo e di fare ordine onde evitare di commettere errori.

Cancro. La giornata sarà molto più serena rispetto alle precedenti. A parte qualche piccolo problema legato alla forma fisica, tutto andrà per il meglio. Quando qualcosa stravolge i vostri piani non siete soliti prenderla bene. Ad ogni modo, il segreto è avere pazienza. Tutto arriva per coloro i quali sono in grado di aspettare.

Leone. Potreste riscontrare dei piccoli problemi in ambito lavorativo. Se rientrate nella categoria di persone che non hanno abbandonato la propria attività in questo periodo difficile, fate attenzione ad un vostro superiore o a un collega che potrebbe fregarvi. Mai come in questo giorno avrete bisogno di chiudervi un po’ in voi stessi per riflettere.

Vergine. È il momento di non nascondersi dietro un dito e di fare i conti con la realtà. Se per tutta la scorsa settimana avete fatto di tutto per eludere un problema, adesso è giunta l’ora di affrontarlo. Farete fatica ad accettare una novità. Nel lavoro potreste riscontrare qualche tensione.

Previsioni zodiaco 20 aprile fino a Pesci

Bilancia. La parola d’ordine per questo giorno è: calma. Mantenete la calma e non stuzzicate troppo il partner. In questa giornata sarete un po’ nervosi, forse anche a causa di notizie non proprio rosee provenienti dal lavoro e dalle vostre finanze. Riversare i vostri problemi su amici e partner, però, non è mai una scelta saggia.

Scorpione. La settimana non incomincerà esattamente nel migliore dei modi per i nati sotto questo segno. Ci metterete un po’ di tempo per carburare, ma tranquilli che ripartirete alla grande. Cercate di essere un po’ più pazienti in amore, altrimenti rischierete di dare luogo a spiacevoli discussioni. Non siate rigidi nei confronti dei cambiamenti.

Sagittario. Quando la vita vi mette alla prova riuscite a comprendere davvero il valore delle cose che contano davvero. La quarantena vi sta servendo proprio a questo. Per tale ragione, anche se avete passato momenti difficili, presto ci saranno belle novità, non smettete mai di crederci. Occhio anche nel lavoro, presto potrebbero mettersi in modo situazioni propizie.

Capricorno. Smettete di provare a far andare le cose come volete voi. Se vi adatterete al cambiamento potreste vivere dei momenti molto gradevoli. La settimana appena trascorsa non è stata molto positiva secondo l’Oroscopo dei nati sotto questo segno, ma a partire da lunedì 20 aprile 2020 si aprirà un nuovo capitolo della vostra vita.

Acquario. Purtroppo la vita non va sempre come ci si aspetta. Marte nel segno vi rende insofferenti alla situazione che state vivendo, ma non vi resta altro che accettare ciò che non potete cambiare. Molto presto ci saranno dei cambiamenti importanti che, forse, non vi aspettavate, ma affrontarli con il buon umore sarà la chiave per tirarne fuori il meglio.

Pesci. Si prospetta per voi un periodo fervido di impegni. Cercate di gestire con calma le situazioni e di non prendere decisioni troppo affrettate. L’unico segreto per riuscire a fare tutto è quello di dedicarsi ad una cosa alla volta. Qualche piccolo problema in amore, forse la persona che avete al vostro fianco potrebbe non essere quella giusta.