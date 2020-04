“Si può fare in diversi modi…”: Justine Mattera atomica in costume, parti intime in bella mostra [FOTO]

Justine Mattera e la sua lunga quarantena

Ogni giorni la bella Justine Mattera continua a fare strage di cuori su Instagram. La soubrette americana si trova in quarantena con la sua famiglia e, tra una faccenda domestica e l’altra, delizia i suoi follower con degli scatti mozzafiato. La 49enne è nostalgica della vita di prima, ovvero quando poteva uscire, incontrarsi con le amiche e soprattutto allenarsi all’aria aperta.

In questo periodo in alternativa corre in bici all’interno della sua abitazione utilizzando un’apposita pedana. Nelle ultime ore la moglie di Paolo Limiti ha movimentato il popolo del web grazie ad una foto nella quare appare in costume. Trionfo di likes e complimenti.

La soubrette americana indossa un costume super aderente

Come accennato prima, l’affascinante Justine Mattera è tornata attiva sul suo profilo IG postando una nuova foto. Nello scatto in questione la si vede mentre indossa un costume multicolor. Un unico pezzo che fascia perfettamente il suo fisico mozzafiato tanto da sembrare scolpito nel marmo. Inoltre i 400 mila follower di Instagram si sono soffermati anche sullo sguardo della 49enne che appare con sorriso appena accennato e con la mente persa nei suoi ricordi.

Il décolleté e le parti intime risaltano grazie all’aderenza del costume. A corredo dell’immagine la soubrette statunitense ha scritto la seguente didascalia: “Ready when you are. La quarantena si può fare in diversi modi. Io Scelgo l’ottimismo colorato”. (Continua dopo il post)

Justine Mattera parla di nudità a Vieni da me

Qualche settimana fa, prima che in Italia scoppiasse la pandemia da Covid-19, Justine Mattera è stata ospite a Vieni da me su Rai Uno.Nel salotto di Caterina Balivo la 49 aveva parlato della nudità e della sua decisione di condividere scatti piccanti su Instagram.

In quell’occasione disse: “Per me è diventato anche un business, forse sono le foto che mi vengono meglio. Ad un certo punto ho pensato di sfruttare questo talento inaspettato, ne vado fiera: ho fatto una vita sportiva, ci tengo ed ho una certa età. Però tanta gente pensa che ad una certa età non puoi fare certe cose”.