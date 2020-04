“Colazione sul cesso…”: Naike Rivelli semi nuda in bagno, la nuova frecciata a Barbara D’Urso [VIDEO]

View this post on Instagram

#naikerivelli 🇮🇹 📺 Potrei scrivere un libro sullo scempio il degrado e la finzione che gira nel nostro tv "star" "vip" system. I reality show "vip" sono tutti finti e costruiti. Sono arrivata al punto che penso che dire la verità faccia solo bene. Poi ognuno è libero di scegliere cosa vedere o no.. ma almeno con la consapevolezza di ciò che sta realmente seguendo. Quando hanno offerto l'isola dei "famosi" più volte a me e alla mamma.. (che abbiamo SEMPRE rifiutato alla fine, non ostante cifre importanti in momenti di bisogno..) ci hanno sempre cercato di convincere (inutilmente) di partecipare con la garanzia di poter decidere quante settimane rimanere, più quanti soldi x settimana.., e avere un controllo su cosa sarebbe accaduto. È tutto programmato al punto giusto. 🙈🙃🙂🧐🤫🤫🤫🤫🤫per fare audience. Il vero gioco è suddiviso in due categorie. Gli "intoccabili" – quelli che hanno dei contratti super e stanno in una botte d'acciaio, e quasi sempre vincono o arrivano al "punto giusto " e i poveri "carne da macello" artisti meno ammanicati che hanno contratti base, e sono ignari degli altarini in corso dietro le quinte (finché non è troppo tardi..e non possono più farci nulla). Oggi più che mai sono convinta che la nostra TV sia così Trash che non ci vado neanche pagata. Mi sporcherei. E io voglio tenere pulita e sentirmi apposto con me stessa. @ornellamuti @liberoquotidiano @ilgiornale.it @ilmessaggero.it @corriere @larepubblica