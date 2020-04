Avete mai visto il compagno di Giorgia Meloni? Andrea Giambruno lo ha conosciuto grazie ad una banana [FOTO]

Giorgia Meloni e il suo compagno

In tanti si sono chiesti chi è la persona che ha conquistato il cuore di Giorgia Meloni, esponente di Fratello D’Italia. Si chiama Andrea Giambruno ed ha 39 anni. E’ un autore televisivo ed è originario del capoluogo lombardo. Nel dettaglio, lavora da diverso tempo per Mediaset, dove grazie alla sua esperienza ha contribuito alla nascita di trasmissioni in onda su Rete 4 e Canale 5.

Negli anni il professionista ha collaborato ad esempio a Quinta Colonna, ma anche Matrix e Mattino 5. Con la Parlamentare vive una relazione sentimentale ed è molto innamorato di lei. Tuttavia i due al momento hanno deciso di non fare il grande passo. Dalla loro storia d’amore è venuta al mondo la loro unica figlia che si chiama Ginevra.

Chi è Andrea Giambruno?

Come accennato prima il compagno di Giorgia Meloni è l’affascinante Andrea Giambruno. Quest’ultimo grazie alla sua bravura e professionalità è stato in grado negli anni di costruirsi un nome e una carriera. Subito dopo ha incontrato la Parlamentare che ha colmato il vuoto nella sua vita sentimentale. In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa, il 39enne diceva che non lo infastidisce essere associato alla Meloni, però ha la sua personalità e il suo lavoro e non le ha mai chiesto nulla.

Inoltre l’autore di Mediaset ha speso delle parole al miele per la madre di sua figlia Ginevra: “Giorgia diventerà sicuramente la prima premier donna. Un ruolo di grandissima importanza. All’Interno. L’Italia ha più bisogno di ordine interno che esterno attualmente, anche se lei è quella nel centrodestra che ha le migliori relazioni internazionali”. (Continua dopo la foto)

Andrea Giambruno: ecco come ha conosciuto Giorgia Meloni

Sempre nella stessa intervista realizzata per Libero, Andrea Giambruno, autore televisivo di Mediaset ha rivelato quando si è visto per la prima volta con Giorgia Meloni. Il 39enne ha detto che praticamente è stato un colpo di fulmine.

Una sera la Parlamentare è arrivata nel programma di Paolo Del Debbio, ovvero Quinta Colonna, dopo una giornata di comizi ed aveva appetito. A quel punto la sua portavoce ha tirato fuori dalla borsa una banana, ma dopo due morsi la leader di Fratello D’Italia è stata chiamata in scena, così glie l’ha data in mano a lui, scambiandolo per un assistente. Da lì nacque tutto.