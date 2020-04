Vanessa Incontrada annuncia la lieta novella, la famiglia si allarga: fiocco azzurro in casa [FOTO]

Vanessa Incontrada dà una lieta novella su IG

Ebbene sì, Vanessa Incontrada è diventata ancora una volta madre. Ovviamente la soubrette ed attrice italo-spagnola non ha messo al mondo nessun’altro figlio ma in famiglia sono arrivati due meravigliosi cagnolini. Si tratta di due meravigliosi cuccioli di Labrador che, stando alle foto che la stessa ha condiviso su Instagram già camminano e corrono spensierati per il prato del suo giardino, ma anche in casa.

Oltre alle new entry, la professionista possiede un altro cane, ossia un barboncino Toy che si chiama Gina. Quest’ultima nei primi tempi si è mostrata un po’ geloso ma anche spaesata per via degli altri pelosetti, ma sicuramente nelle prossime settimane diventeranno ottimi amici.

In famiglia arrivano due piccoli Labrador

A quanto pare è stato un dono che Vanessa Incontrada, reduce dal Serale di Amici 19 col ruolo di giudice, ha voluto fare al figlio e al marito. Infatti Isal appena si è ritrovato davanti quei due bellissimi Labrador non riuscita a contenere la sua contentezza e felicità. Il bambino che ha già 11 anni ha iniziato immediatamente a correre e giocare in giro per casa e nel giardino con i nuovi arrivati.

Ricordiamo che l’attrice iberica è felicemente sposata con l’imprenditore toscano Rossano Laurini. I due stanno insieme dal 2007 e l’anno successivo è venuto al mondo il loro unico figlio. Quest’ultimo, oltre alla barboncina Gina ora avrà la compagnia di altri due pelosetti. Ma come li hanno chiamati? (Continua dopo il post)

I nomi dei cagnolini e gli ultimi lavori in tv di Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada insieme al figlio Isal hanno scelto Tokyo e Zelig. Il secondo nome è stato dato per omaggiare la storica trasmissione di cabaret Zelig in onda su Canale 5. Un programma che ha visto l’esordio dell’attrice iberica, affiancata dal simpatico Claudio Bisio. I due hanno lavorato insieme dal 2004 fino al 2010. Oltre a realizzare numerose fiction di successo, Vanessa negli ultimi tempi è stata protagonista di 20 anni che siamo italiani con Gigi D’Alessio.

Mentre settimane fa in veste di giudice al talent show Amici di Maria De Filippi. Durante il Serale della 19esima edizione senza pubblico per l’emergenza Covid-19, la donna ha avuto diversi scontri, ma in particolare con la professoressa di danza Alessandra Celentano.