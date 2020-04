Domenica In, imprevisto durante il collegamento con De Sica, la Venier sbotta: “Un disastro”

Durante la puntata odierna di Domenica In c’è stato un collegamento anche con Christian De Sica. Oggi, in particolar modo, ci sono stati una serie di imprevisti a causa dell’emergenza sanitaria, che hanno costretto Mara Venier a stare sola in studio.

Alcuni suoi collaboratori, infatti, non hanno potuto raggiungere la postazione di lavoro in quanto bloccati dalle restrizioni a causa del Coronavirus. Ad ogni modo, i colpi di scena non sono finiti qui. Divertenti inconvenienti sono accaduti anche durante il collegamento con l’attore.

La chiamata durante il collegamento con De Sica

Christian De Sica ha chiacchierato con Mara Venier durante la prima parte della puntata odierna di Domenica In. Il collegamento, però, è stato alquanto altalenante a causa di problemi di connessione da parte dell’ospite. Ad incrementare ancor di più l’imbarazzo della presentatrice ci ha pensato una telefonata che, improvvisamente, ha ricevuto l’attore.

Quest’ultimo, con fare visibilmente in soggezione, ha informato la Venier di quanto stesse accadendo e lei ha sospeso il collegamento mandando in onda un filmato riguardante il protagonista dell’intervista. Al ritorno della linea, però, i problemi di connessioni sono continuati, al punto che la presentatrice ha liquidato in poco tempo il suo ospite ed è passata oltre.

La Venier e il disastro a Domenica In

Prima che questo accadesse, però, il cellulare di Christian ha squillato nuovamente e l’attore, spazientito, si è chiesto chi fosse a tartassarlo di chiamate con tale insistenza. A quel punto, la Venier gli ha detto che si trattasse di Massimo Boldi dato che le aveva mandato un messaggio sul cellulare per informarla. A quanto pare, lo storico collega aveva piacere ad intervenire nel bel mezzo della conversazione di De Sica a Domenica In.

Purtroppo, però, il collegamento non è riuscito a proseguire perché la chiacchierata continuava ad interrompersi ed il video a bloccarsi. Per tale ragione, Mara Venier ha salutato frettolosamente il suo ospite e si è messa in contatto con Amadeus e sua moglie. La donna, con la sua solita spontaneità, non ha potuto fare a meno di chiudere dicendo che il tutto fosse stato un vero disastro.