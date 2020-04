Una Vita, spoiler spagnoli: Genoveva vuole rovinare Felipe

Dalla Spagna arrivano le nuove anticipazioni della soap opera Una Vita. Centrale il personaggio di Genoveva, intenzionata a distruggere Felipe. Intanto, ad Acacias farà ritorno il principe marocchino desideroso di sposare Casilda e portarla via con sé.

Una Vita spoiler: Felipe e Genoveva si scontrano duramente

Nelle nuove puntate della soap, che in Italia vedremo su Canale 5 tra qualche mese per via della differenza di programmazione, Felicia non si farà abbindolare da Marcos. La donna, decisa a sapere la verità, presserà l’uomo affinché le riveli il reale motivo per il quale è tornato ad Acacias per lei. Nello stesso tempo, Felicia dovrà accettare l’idea che sua figlia sia omosessuale. La lontananza da Maite non è servita a nulla, tanto che Camino si avvicinerà alla bella Anabel.

Continuando con le anticipazioni di Una Vita, Felipe e Genoveva avranno l’ennesimo litigio. Nessuno dei due vuole mollare la presa ed arrendersi. La situazione potrà solo peggiorare. Stanca di essere ridicolizzata sia dal marito che dai vicini, la Salmeron macchinerà un piano tremendo contro Felipe anche perché si convincerà che a provocare la morte del bimbo che portava in grembo sia stato proprio lui. A tal proposito, Genoveva copierà la scrittura di Marcia e scriverà delle lettere indirizzate a Felipe fingendo che sia lei.

Intanto, Bellita infastidirà non poco suo marito, che si stancherà del fatto che la moglie voglia avere il controllo su tutto. Gli spoiler di Una Vita indicano inoltre che Felicia dovrà fare i conti anche con la freddezza di suo marito. La donna continuerà ad essere certa che abbia un’amante e ciò non farà che peggiorare ulteriormente i loro rapporti già logori. Come se non bastasse, Camino e Anabel si frequenteranno assiduamente, anche se la ragazza non smetterà di pensare a Maite.

Casilda potrebbe diventare ricca

Continuando con le anticipazioni di Una Vita, vedremo Ildefonso provare a confortare Camino. I due, nonostante il bel momento di complicità, non riusciranno tuttavia a lasciarsi andare, mandando a monte il piano di Felicia. La situazione prenderà una brutta piega quando Ildefonso ricorderà a Camino il suo disappunto riguardo l’amicizia con Anabel. +

Infine, gli spoiler delle ultime puntate di Una Vita che verranno trasmesse in Spagna, raccontano che Casilda potrebbe diventare ricca, se solo accettasse di sposare Izem, il principe marocchino interessato a lei e tornato ad Acacias. La domestica però non ne vorrà sapere e chiederà aiuto a Liberto.

Il marito di Rosina affronterà il principe, che lo stupirà: pur di convolare a nozze con Casilda, è disposto a pagare il doppio del denaro già offerto. Cosa accadrà? Non resta che attendere le prossime anticipazioni per scoprire quale sarà la scelta della simpatica domestica.