Mara Venier, incidente piccante a Domenica In: la camicia si apre e spunta il reggiseno [FOTO]

La camicetta di Mara Venier si apre in diretta

Domenica 19 aprile 2020 alle 14 su Rai Uno Mara Venier ha condotto una nuova puntata di Domenica In. La professionista veneta stava intervistando via Skype, per via dell’emergenza Coronavirus, con Max Giusti reduce della sua esperienza a Max Giusti.

Proprio in quel momento la padrona di casa ha avuto un piccolo incidente piccante in diretta. In poche parole si è aperta improvvisamente la camicetta della donna e per fortuna è stata avvertita in tempo anche se si è visto parte del reggiseno. Bloccando l’intervista, la moglie di Nicola Carraro ha esclamato: “Mi hanno avvisato che…”.

A quel punto si è riabbottonato il capo d’abbigliamento che si era aperto forse per il peso del microfono. Una cosa molto simile le era capitata la settimana scorsa mentre stava chiacchierando col tenore Vittorio Grigolo. In quell’occasione sono scoppiati tutti a ridere. (Continua dopo la foto)

Novità a Domenica In: ecco cosa accadrà la prossima settimana

Durante la puntata di Domenica In in onda il 19 aprile 2020 Mara Venier ha fatto un annuncio. Dalla prossima settimana, infatti, il rotocalco festivo diventerà sempre più familiare vicini ai telespettatori da casa. In pratica alcuni di loro saranno protagonisti del prossimo appuntamento partecipando al format.

In che modo? Chi vorrà scambiare due chiacchiere con la conduttrice veneziana basta telefonare al numero 06 – 45789080. Chi lo farà si prenoterà e poi sarà la stessa padrona di casa a ricontattarli: “Potete già chiamare da adesso e sarò io a parlare con voi”, ha detto la moglie di Nicola Carraro.

Problemi tecnici per Mara Venier

La puntata è particolarmente difficile per lei, infatti in diretta ha detto: “Oggi siamo particolarmente sfortunati”. La donna si riferiva ai collegamenti con i vari ospiti. Infatti ci sono stati alcuni problemi tecnici sia durante l’ospitata via Skype con Christian De Sica e successivamente con Sofia Elena Ricci.

La professionista veneta ha scambiato due chiacchiere anche con la ballerina palermitana Eleonora Abbagnato e il marito Federico Balzaretti, in casa coi loro quattro figli. Poi anche con il pasticcere bresciano Igino Massari ed infine con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale.