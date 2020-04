Giancarlo Magalli lascia la tv, poi la confessione: “Ho dato un calcio a Heather Parisi”

Oggi a Da noi a ruota libera, è stato intervistato Giancarlo Magalli, il quale ha fatto delle confessioni importanti sulla sua carriera e anche sul rapporto con alcune colleghe come Heather Parisi.

Nel corso del dibattito con Francesca Fialdini, il conduttore ha manifestato la volontà di lasciare il mondo della televisione e godersi la pensione. In seguito, ha parlato del rapporto, non sempre roseo, con alcuni collaboratori.

Il calcio dato a Heather Parisi in diretta

Giancarlo Magalli ha parlato davvero “a ruota libera” in compagnia della conduttrice ed ha fatto una confessione su Heather Parisi che, forse, nessuno conosceva. In particolar modo, il presentatore de I Fatti Vostri ha detto che, quando i due si trovarono alla conduzione di un programma insieme, la donna non faceva altro che irritarlo. Nel caso specifico, la showgirl gli rubava la scena passandogli continuamente davanti durante la trasmissione.

Dopo le prime due volte, in cui la conduttrice si rese protagonista di tale gesto, Magalli perse le staffe e le diede un calcio in diretta. Naturalmente, il protagonista dell’intervista ci ha tenuto a chiarire di averlo fatto delicatamente e di aver subito sdrammatizzato con il pubblico. La Parisi, infatti, si voltò e gli chiese cosa avesse fatto e lui rispose che gliene avrebbe tirato un altro se avesse continuato a passargli davanti.

Giancarlo Magalli e la voglia di lasciare la tv

Insomma, questo episodio con Heather Parisi ha messo in evidenza il caratterino di Giancarlo Magalli. Ad ogni modo, quest’ultimo ci ha tenuto a chiarire di aver sempre avuto ottimi rapporti con i suoi collaboratori e colleghi. Nel corso dell’intervista non è stata minimamente menzionata Adriana Volpe nonostante gli ultimi accadimenti. Tra i vari nomi, invece, è spuntato quello di Paolo Fox.

Il conduttore ha ironicamente detto che l’astrologo fosse stato fatto fuori dal programma, ma in seguito ha spiegato che, in realtà, si è trattato di una scelta sua. Lui stesso, considerando il difficile periodo che stiamo attraversando, ha deciso di lasciare spazio a questioni più importanti. In merito alla volontà di lasciare la tv, invece, Giancarlo ha spiegato che tra qualche anno ha intenzione di andare via. Il motivo risiede nella volontà di potersi godere la famiglia e la pensione.