Dichiarazioni inaspettate di Raffaella Mennoia su Giulia De Lellis

Dichiarazioni inaspettate

Ultimamente Raffaella Mennoia è molto attiva sui social, dato che ha annunciato che da lunedì 20 aprile inizierà Uomini e Donne. Le prime che si metteranno in gioco per il corteggiamento virtuale sono Giovanna Abate e Gemma Galgani. Inoltre ha aggiunto che nello studio non ci saranno Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Maria De Filippi vuole evitare degli assembramenti, dunque saranno presenti solo i partecipanti. Da qualche ora Raffaella ha anche espresso una sua opinione su Giulia De Lellis e Andrea Damante. Non ha mai nascosto di avere un buon rapporto con entrambi. Ragion per cui ha speso solo belle parole.

‘Ho sempre avuto la mia idea rispetto a questa cosa’

Le dichiarazioni inaspettate di Raffaella su Giulia hanno spiazzato gli utenti del web. Di solito è nota per la sua vena pungente. L’anno scorso, per esempio, è stata al centro del gossip per delle insinuazioni dell’ex tronista Oscar Branzani. Quest’ultimo le lanciò una frecciatina dicendo di non essere mai stato invitato con Eleonora Rocchini.

Per questo motivo non si sono più visti a UeD come le altre coppie. La diretta interessata smentì il tutto, ma poi decise di optare per il silenzio. Oggi, invece, ha scritto un post in cui augura tanta felicità ai Damellis (così chiamati dai fan). Ha detto di avere sempre creduto nel loro amore. Spera che la loro separazione sia stata utile per comprendere gli errori commessi.

Se dovessero di nuovo soffrire, ci resterebbe male perché nessuno dei due lo merita. Per il momento le cose stanno andando bene e pare che sarà così per molto tempo. Stanno trascorrendo la quarantena insieme, incuranti delle critiche che stanno ricevendo. In effetti molti sostengono che erano d’accordo fin dall’inizio per questioni legate al business.

‘Sono tornati insieme, l’amore vero trionfa sempre’

Nonostante non vengano visti di buon occhio dalla maggior parte degli italiani, Giulia e Andrea possono contare sulle persone più vicine. Come Raffaella, anche Ignazio Moser è contento per il lieto fine. E’ stato accanto all’ex tronista durante il periodo del fidanzamento di lei con Andrea Iannone. Stava soffrendo perché aveva capito di aver perso una persona importante. Adesso che ha ottenuto una seconda possibilità, non ha intenzione di sprecarla.