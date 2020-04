Magalli contro Adriana Volpe, lite in diretta e parole al vetriolo VIDEO

Magalli e Adriana Volpe sono stati per anni al centro di un terremoto mediatico. La querelle tra i due colleghi, entrambi passati padroni di casa de I fatti Vostri, ha tenuto banco per molto tempo. Ultimamente si è ritornato a parlare delle loro incomprensioni nella casa del Grande Fratello Vip, reality a cui la bellissima conduttrice ha partecipato.

Giancarlo Magalli e Adriana Volpe e le parole di troppo

Non è chiaro quali siano stati i motivi reali che hanno portato i due presentatori allo scontro e ad essere protagonisti di un chiacchiericcio infinito che non ha lasciato alcuno sconto. La coppia, a volte velatamente, a volte in maniera molto palese, si è più volte scontrata in diretta e tante sono state le frecciatine lanciate, soprattutto nelle interviste.

Il romano, infatti, ha dichiarato in passato di non trovare Adriana particolarmente brava nel suo lavoro e di non andare assolutamente d’accordo con lei. I battibecchi non si sono consumati solamente in tv, ma la guerra nell’arco di questo tempo, si è trasferita anche sui social. Dai rispettivi profili hanno infatti più volte dato vita ad un botta e risposta decisamente al vetriolo. (Continua dopo il post)

Memorabile è stata una puntata de I fatti Vostri in cui il conduttore si è lasciato particolarmente andare facendo prendere dal momento, dopo una battuta del tutto innocua della Volpe. (Continua dopo il video)

Magalli ha dichiarato pace, Adriana ha smentito

Adriana Volpe è stata una delle concorrenti più amate del Grande Fratello Vip. Purtroppo, però, come tutti ben sappiamo, ha dovuto lasciare improvvisamente a causa di un terribile lutto. Il suocero della gieffina è deceduto in Svizzera a seguito dell’infezione da coronavirus. Una triste dipartita che l’ha spinta ad abbandonare di fretta il reality per stare accanto alla sua famiglia, la piccola figlia e il marito Roberto Parli in un momento così delicato.

In una recente intervista Magalli ha fatto sapere di essere dispiaciuto per quanto accaduto ed ha avuto per la collega delle parole meno dure. Alle dichiarazioni si sono però succedute delle controrepliche da parte della diretta interessata, la quale ha fatto sapere di non aver ricevuto da Magalli nemmeno le condoglianze.