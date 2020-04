L’accusa di Antonella Elia: ‘Patrick ha fatto cose molto gravi’

L’accusa di Antonella

Antonella Elia non sta attraversando un bel periodo, dal momento che ha capito di essersi comportata male. Ha mostrato dei lati della sua personalità tali da far perdere le staffe ad alcuni concorrenti. Con Valeria Marini, per esempio, ha discusso fino ad arrivare alle mani.

La produzione del Grande Fratello Vip non ha preso nessun provvedimento, dunque molti hanno insinuato che fosse raccomandata. Non ha intascato il montepremi, ma ciò che conta è essere arrivata in finale. In questi giorni ha deciso di togliersi dei sassolini dalle scarpe, scagliandosi soprattutto su un suo compagno d’avventura.

‘Quando mi ha spinto ha visto il pericolo e sono diventata una nemica’

L’accusa di Antonella è stata fatta su Patrick Ray Pugliese. Attraverso una diretta Instagram ieri pomeriggio, in compagnia del fidanzato Pietro delle Palme, ha colto l’occasione per parlare sia di lui che degli altri. Di Patrick ha detto che ha giocato dall’inizio alla fine. Prima si è avvicinato a lei, ma dopo la vicenda della spinta si è allontanato.

In quel momento l’uomo avrebbe capito di aver rischiato esponendosi in quel modo. Di conseguenza ha cambiato atteggiamento, tipico di chi vede nell’altro un nemico. Secondo il racconto di Elia avrebbe compiuto, lontano della telecamere, delle azioni ancor più gravi senza andare nei particolari. Per quanto riguarda Licia Nunez, anche lei si è rivelata una falsa.

Ha legato con chi doveva al momento giusto per poi colpire alle spalle. Le due donne avevano condiviso il letto le prime settimane fino a quando non si sono più rivolte la parola. Infine ha definito Paolo Ciavarro un tappetino e incoerente. Non ha mai capito cosa lo abbia reso interessante agli occhi di Clizia Incorvaia. Inoltre ha ricordato la sua nomination, fatta probabilmente per strategia. I diretti interessati risponderanno? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

‘La psicologa ha detto che non sta bene’

Prima della diretta Patrick ha deciso di rendere pubblica una notizia alquanto discutibile. In pratica la psicologa del Gf Vip gli avrebbe rivelato che Antonella ha dei disagi che non si dovrebbero trascurare. Molti sono d’accordo con questa analisi clinica, anche se ci potrebbero essere delle conseguenze. Del resto è stato comunicato un dato personale di un concorrente.