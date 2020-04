Antonella Clerici separazione in corso? L’indizio di rottura che preoccupa

Antonella Clerici è in questo periodo al centro del gossip per alcuni movimenti strani che in qualche modo farebbero presagire una “rottura”. Stando a quanto sollevato da Dagospia pare che ci sia acredine tra lei e lo staff de La Prova del Cuoco.

A far sorgere il dubbio un indizio social: il profilo Instagram della trasmissione non segue più la conduttrice e per giunta la cuoca Anna Moroni e altri storici cuochi non appaiono più dirette che è solita fare in questo periodo di quarantena. Come mai? Che sia in atto una separazione con la storica trasmissione che in un certo senso ha consacrato il suo successo?

Antonella Clerici il rapporto con Elisa Isoardi

Antonella Clerici e Elisa Isoardi sono state al centro di un gossip che le voleva una contro l’altra “complice” un staffetta televisiva avvenuta a La Prova del Cuoco. I rumors, soprattutto dopo l’imminente cambio di conduzione, si sono intensificati prepotentemente, quasi a volerle nemiche. Cosa che però è stata smentita dalle dirette interessate. Le due hanno infatti un rapporto sereno e civile.

Antonella in love nella casa in campagna

La conduttrice sta trascorrendo questo periodo di quarantena nella sua meravigliosa villa in campagna. Antonellina è legata sentimentalmente all’imprenditore Vittorio Garrone il quale ha un allevamento di cavalli, tra tante altre cose. Tra la natura incontaminata e gli animali, la Clerici vive in un luogo che sembra quasi magico, ovviamente anche in compagnia della sua piccola Maelle, la bimba avuta dal suo ex compagno Eddy Martens.

Sono molte le foto che è solita condividere sul suo profilo Instagram. Nelle scorse ore ha postato uno scatto con il quale ha voluto comunicare la nascita di una nuova vita: è infatti venuto al mondo un nuovo puledrino, ultimo arrivato della scuderia.

Ama molto gli animali e non è affatto un mistero. Qualche anno fa è scoppiata a piangere durante una diretta de La Prova del Cuoco a seguito dell’annuncio della scomparsa del suo amatissimo cane, un labrador con il quale è praticamente cresciuta, come da lei dichiarato più volte.