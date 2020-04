Emma Marrone spiazza, il ritorno su Stefano De Martino: la rivelazione su Belen Rodriguez

Emma Marrone si confessa a #50domandecattive

Anche se da casa, Emma Marrone ha rilasciato un’intervista a Luca Bianchini per il format #50domandecattive. E se la settimana precedente la cantante salentina aveva risposto a dei quesiti più divertenti, questa volta è stata chiamata a replicare a quelle piccanti.

A quel punto l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha ricordato un particolare che è accaduto durante un suo concerto. “Mi ricordo un tour di anni fa, a Genova, una delle ultime date. Io ero distrutta da un’infiammazione alla faringe e ho tirato questo concerto con le lacrime. I fan, però, mi hanno capita e per assurdo è stato un concerto memorabile”.

La cantante salentina si lascia fare le domande dai follower di IG

Subito dopo Emma Marrone ha chiamato alcuni follower collegati nella diretta Instagram per farsi fare ad una domanda cattiva. E proprio una utente le ha detto: “Hai mai perdonato Belen?”. Nessuno si aspettava una replica del genere da parte della cantante salentina. Prima, però, il giornalista Luca Bianchini ha chiesto alla sua ospite cosa dovrebbe fare un’uomo per sedurla.

A quel punto l’artista pugliese ha risposto che deve essere sagace, intelligente, ironico, poco sdolcinate. Mentre alla ragazza non mi piace l’uomo romantico. Pi le hanno chiesto: “Conservi le foto dei vecchi amori?”. L’ex direttore artistico di Amici di Maria De Filippi ha risposto immediatamente: “Se capita mentre sto facendo altro e le vedo me le riguardo ma non le cancello”.

Emma Marrone parla di Stefano De Martino: ha perdonato Belen Rodriguez

L’intervista via social a Emma Marrone si è poi conclusa con un secco rimprovero verso tutta quella gente che continua ad uscire di casa durante la quarantena di Covid-19. Prima di chiudere la diretta, però, la cantante salentina si è collegata con alcuni seguaci e con lei era presente una piccola follower con la madre.

Proprio quest’ultima le ha chiesto: “Hai mai perdonato Belen Rodriguez?”. A quel punto la diretta interessata molto imbarazzata, ha detto: “Diciamo che non dovevo perdonare lei semmai…Belen non ha fatto niente di male, mettiamola cosi”.