“Mi serve il vostro aiuto…”: il disperato appello di Sossio Aruta, allarme e la denuncia

Ursula Bennardo e Sossio Aruta coinvolti in una truffa online

Qualche ora fa Ursula Bennardo è tornata attiva sul suo account Instagram condividendo delle Stories in cui ha fatto un appello anche a nome del compagno Sossio Aruta. A quanto pare la coppia è stata coinvolta in una truffa online. .

Ovvero un profilo fake si fa spacciare per l’ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne. A renderlo noto è stata la stessa ex dama chiedendo a tutti coloro che li seguono di segnalare quell’account.

Attraverso il suo social la donna ha detto: “Vi devo chiedere un enorme favore: c’è un profilo, vi faccio vedere anche gli screen e di quale profilo si tratta, che si spaccia per me e Sossio. Fingono e promettono lavoro. Fingono proprio di essere noi, anche nei messaggi con gli audio”. Una situazione molto delicata specialmente in questo periodo di pandemia da Coronavirus.

L’appello su IG di Ursula Bennardo

L’ex dama Ursula Bennardo non ci sta, per questa ragione ha deciso di denunciare. La compagna di Sossio Aruta ha confessato che nella giornata di lunedì si recherà dalla Polizia Postale per denunciarli. Già la coppia ha raccolto del materiale, ma al momento ha chiesto ai follower di segnalare quel profilo affinché venga bloccato.

“Fatelo subito in tanti: mi stanno arrivando tantissimi messaggi di gente che è stata truffata. Altra gente potrebbe essere presa in giro, quindi per favore”, ha precisato la donna. Sapendo che la giustizia italiana ci mette molto tempo per intervenire, Ursula punta sul popolo del web che grazie alla segnalazione un account potrebbe essere cancellato in tempi molto brevi.

Il ringraziamento dell’ex dama del Trono over

Ursula Bennardo ha concluso il suo intervento su Instagram in questa maniera: “Vi ringrazio per l’aiuto che mi avete dato, sperando di risolvere subitissimo questa situazione”. Non è la prima volta che dei truffatori realizzano dei profili fake di personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo per organizzare delle truffe ai danni dei malcapitati. In questi anni il tg satirico Striscia la Notizia ce lo ha fatto vedere più volte.