Paolo Bonolis di nuovo insieme con la sua ex Laura Freddi? “Perché no, si potrebbe fare…”

Paolo Bonolis e la nuova diretta su IG

In questa lunga quarantena per Covid-19 Paolo Bonolis ne ha approfittato per conoscere sempre di più la tecnologia. Nella giornata di domenica, infatti, il conduttore romano ha realizzato un’altre diretta Instagram col profilo SDLTv. Il marito di Sonia Bruganelli ha parlato tanto della sua vita privata e soprattutto della sua lunga e onorata carriera sul piccolo schermo.

Siccome le domande erano tantissimo, la moglie lo ha aiutato a selezionarle alcune. Durante il live il professionista ha raccontato di quando è andato a vivere da solo dopo aver ottenuto i primi guadagni. Ma l’appartamento in cui è andato a vivere c’erano delle strane presenze. Poi un utente gli ha chiesto se avrebbe intenzione di fare un nuovo format con la sua ex Laura Freddi.

Il conduttore direbbe di si ad un programma con Laura Freddi

Da circa un ventennio Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono una coppia, con tanto di tre figli. Prima di conoscere lei, però, il conduttore romano ha avuto una relazione sentimentale con Laura Freddi. Quest’ultima da tempo sta insieme a Leonardo D’Amico e hanno pure una figlioletta. Un internauta gli ha espressamente chiesto se sarebbe intenzionato a fare un programma con lei.

A quel punto il padrone di casa di Ciao Darwin ha risposto senza problema, dicendo: “Perché no. L’ho fatto tra l’altro, si chiamava ‘Belli freschi’. Adesso? Che ne so, se capitassero le circostanze e avesse un senso, certo, perché no. Mica è successo niente. Siamo stati insieme per qualche tempo. Non è che ci siamo accoltellati, è semplicemente finita la vicenda”.

Paolo Bonolis e l’aneddoto sull’entità nascosta

Ritornando al discorso di prima, ovvero l’appartamento che ha acquistato con i suoi primi guadagni, Paolo Bonolis ha raccontato un aneddoto. La notte andava a letto e la mattina quando si risvegliava c’erano le luci accese, gli armadi erano parzialmente aperti.

A quel punto una sera ha spento tutto e si è messo sul divanetto del salotto iniziando a parlare nel buio con quella che presumeva fosse un’entità. “Ho detto: ‘Senti guarda, a me dispiace. Tu magari vuoi comunicarmi qualcosa ma non ti capisco. Avresti rotto i cogl**ni!’ Da quel momento non è più successo nulla”, ha svelato il marito di Sonia Bruganelli.