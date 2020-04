Vieni da me, Caterina Balivo distrugge le speranze dei fan: arriva la secca smentita

Caterina Balivo si confessa al magazine Tv Sorrisi e Canzoni

Nel nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni è contenuta una lunga intervista a Caterina Balivo. Ricordiamo ce la conduttrice napoletana da circa due mesi è in box perché i vertici di Viale Mazzini le hanno sospeso Vieni da per via dell’emergenza Covid-19. Ovviamente non è la sola, anche La prova del cuoco, L’Eredità e Soliti Ignoti – Il Ritorno sono fermi trasmettendo delle repliche.

La settimana scorsa il portale Tv Blog presumeva che alcune trasmissioni della Rai potrebbero ripartire dopo il 3 maggio 2020, scadenza del decreto. Quindi la moglie di Guido Maria Brera tornerà il prossimo mese sul piccolo schermo? Le cose non sono cos’ semplici, infatti l’artista partenopea ha smentito tutto.

Smentisce un ritorno a maggio di Vieni da me

A quanto pare Caterina Balivo non ritornerà in televisione così presto. Da qualche settimana la professionista Rai insieme al marito Guido Maria Brera hanno messo su un format su Instagram che prende il nome di My Next Book. La coppia intervista degli scritto che parlano del loro libro. Ad esempio qualche giorno fa è stato loro ospite Fabio Volo che ha speso alcune parole sulla sua ultima fatica letteraria.

Addirittura la conduttrice di Vieni da me spera che questo programma social venga preso dalla piattaforma Netflix oppure RaiPlay. Mentre per il suo ritorno sul piccolo schermo, la Balivo ha detto: “Per la prossima stagione, Dio vede e provvede. Adesso io non lo so, il clima non è dei migliori. Non so se è il momento giusto, penso non ci sia un clima adatto per il mio programma”.

Caterina Balivo e il format su IG di My Next Book

Caterina Balivo è convinta che al momento bisogna dare delle priorità a certi tipi di trasmissioni televisive. Ad esempio La vita in diretta di Lorella Cuccarini e Alberto Matano che appunto da 40 giorni hanno occupato lo spazio lasciato liberto da Vieni da me.

Sembra proprio che la professionista partenopea non sia pronta a tornare in tv a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19. In conclusione ha detto: “Io non sono un’attrice lo sai. Non ti nascondo che un giorno sì e l’altro pure piango”.