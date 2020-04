“Sono un mostro…”: Diletta Leotta la combina grossa, irriconoscibile dopo la tinta [FOTO]

Diletta Leotta e la tinta dai da te

Da quasi due mesi parrucchieri, barbieri e centri estetici sono chiusi a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19. Quindi gran parte degli italiani si trovano con folte chiome, ricrescita e barbe incolte. C’è chi, invece, si è armato di coraggio effettuando dei tagli e colorazioni fai da te.

Una di queste è la bellissima Diletta Leotta, la conduttrice siciliana dei programmi di calcio sulla piattaforma DAZN. Qualche ora fa la ragazza è apparsa sul suo seguitissimo account Instagram con un look totalmente differente. In poche parole l’ex volto di Sky è apparsa irriconoscibile anche se la stessa ha voluto ironizzare coi follower sullo sbaglio commesso durante la tinta. (Continua dopo la foto)

La soubrette sicula la combina grossa

Nonostante l’abbia combinata grossa, ovvero si è ritrovata i capelli arancioni, la bella Diletta Leotta non è apparsa disperata sul suo canale social. Anzi, la conduttrice di DAZN ha ironizzato con i seguaci sul pasticcio che ha combinato tra le mura domestiche. Come gran parte delle donne che si tingono i capelli, in queste settimana c’è stata la ricrescita.

Quindi, in assenza di parrucchieri la professionista siciliana ha fatto tutto a casa. “In questi giorni ho sperimentato un sacco di cose. Ho cucinato, ho preparato dolci, e ora ho pensato, perché non colorarmi i capelli? E questo è il risultato. Sono disperata. Ora ho i capelli arancioni“.

Diletta Leotta da bionda e passata ad una chioma arancio: irriconoscibile

A quel punto Diletta Leotta, che la settimana scorsa ha realizzato una diretta Instagram col conduttore romano Paolo Bonolis ha fatto vedere la particolare riuscita del trattamento fatto tra le mura domestiche.

Infatti, il volto noto del portale DAZN si è mostrata sul suo canale social network con la famosa chioma bionda ridotta ad un colorito che somiglia più ad un arancio scuro. “Su mio fratello è andato bene, i suoi capelli sono bellissimi. Io invece sono un mostro“, ha esclamato la soubrette catenese col sorriso sulle labbra.