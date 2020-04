Avete mai visto la sorella di Elettra Lamborghini? Ginevra è più bella di lei [FOTO]

Sapevate che Elettra Lamborghini ha una sorella maggiore?

In questi ultimi anni Elettra Lamborghini si è conquistata una fetta di successo grazie al suo numero elevato di follower su IG (oltre cinque milioni), ma anche facendo la giudice a The Voice Italy e la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020. Ma nella famiglia che produce auto di lusso non c’è solo l’influencer. Infatti quest’ultima ha una sorella più grande che si chiama Ginevra.

Le due sono abbastanza simili anche se sono totalmente differenti dal punto di vista fisico e lavorativo. Infatti, a differenza di Elettra lei ha studiato ed è entrata nell’azienda di famiglia. Prima si è laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all’Università Cattolica del capoluogo lombardo. Successivamente si è iscritta al corso di Culture e e Tecniche del Fashion all’Università di Bologna.

Chi è Ginevra Lamborghini?

Come Elettra, anche Ginevra Lamborghini ama follemente la musica. Quest’ultima, però, ha dei gusti totalmente differenti, infatti non fa dei twerk o balla il reggeton, ma si limita ad ascoltarla con un profilo più basso. Alla 26enne piace comporre dei brani che poi la stessa interpreta sui suoi canali social.

Addirittura la ragazza si esibisce con delle cover di altri cantanti. La giovane è indirizzata verso l’hip hop ma anche il rap. Il suo account IG conta circa 30 mila seguaci che tutti i giorni intrattiene, in particolare in questo periodo di quarantena per il Coronavirus con le sue canzoni. (Continua dopo il post)

Le passioni di Ginevra

Inoltre la bella Ginevra Lamborghini ama moltissimo diverse discipline di sport e in particolare lo yoga che pratica quando ha tempo. Come la sorella più piccola, anche lei ha una vita abbastanza attiva e modaiola. Tuttavia, rispetto all’ex giudice di The Voice of Italy lei è molto più semplice.

Infatti sui suoi canali social non si mostra mai carica di trucco e utilizza degli abiti seguendo le tendenze del momento. A una grande passione per i capelli, infatti cambia spesso il colore. Al momento si presenta bionda, ma se osserviamo le foto su Instagram ci sono stati momenti in cui era castana e tonalità più scure. Inoltre è un’amante del mare in cui vi si reca frequentemente sfoggiando un fisico da urlo. Ecco un altro suo scatto: