Uomini e Donne, ecco le novità sulla gravidanza di Sara Affi Fella

Sono passati anni dallo scandalo della vicenda di Sara Affi Fella nello studio di Uomini e Donne. La gente non ha mai perso occasione per screditarla. Se all’inizio Sara andava dallo psicologo, ora riesce a gestire bene la situazione da sola. Da quando la giovane ha annunciato di essere in dolce attesa, molti hanno cambiato atteggiamento.

Infatti le stanno augurando il meglio per la splendida notizia. A breve renderà padre il fidanzato Francesco Fedato, un giovane e talentuoso calciatore. Insieme avrebbe deciso di non rendere pubblica la loro privacy. Per questo motivo l’ex tronista ha fatto una dichiarazione.

‘Non pubblicheremo le foto del nostro piccolo’

Le novità sulla gravidanza sono più che ottime. Tutto sta procedendo per il verso giusto. Il piccolo sta crescendo in modo sano senza alcuna complicazione. Ogni giorno Sara informa i suoi follower su tutto. Ha riferito di aver messo 4 chili, ma sta molto attenta con il cibo. Non sa se la cicogna porterà un maschio o una femmina, però a prescindere dal sesso sarà ugualmente felice.

Inoltre ha aggiunto che probabilmente non mostrerà le foto del figlio, come stanno facendo altri genitori. Clarissa Marchese e Federico Gregucci, per esempio, hanno pubblicato degli scatti della figlia Arya. Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno fatto lo stesso con la piccola Bianca. Sara e Francesco, invece, agiranno diversamente per tutelare la loro vita privata.

Anche se il periodo non è uno dei migliori, la coppia è al settimo cielo. Dopo anni di sofferenza, la giovane ha finalmente riacquistato il sorriso. Ai tempi del programma di Maria De Filippi era ancora legata a Nicola Panico, però scelse Luigi Mastroianni. La farsa durò poche settimane, dopodiché si lasciarono. E’ stata smascherata da Nicola quando si è fidanzata con un altro. Anche se ha chiesto scusa, ha ricevuto solo offese al punto tale da allontanarsi dai social.

Una palese somiglianza

Sara, oltre ad essere al centro del gossip per la sua gravidanza, è stata definita la copia di Sara Shaimi. Gli utenti social più attenti hanno notato una somiglianza tra le due. Alcuni sostengono che abbiano anche dei tratti caratteriali in comune. Non a caso entrambe hanno una forte personalità e non hanno peli sulla lingua. Si spera che l’attuale tronista non abbia gli stessi scheletri nell’armadio.