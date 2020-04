Antonella Elia contro tutti: ‘Avrei voluto dare testate e strappare capelli’

Antonella Elia si è scagliata duramente contro alcuni ex coinquilini che hanno vissuto con lei l’avventura al Grande Fratello Vip

GF Vip: Antonella Elia contro tutti

Uno dei personaggi che ha fatto più discutere all’interno della Casa del Grande Fratello Vip è sicuramente Antonella Elia. La showgirl non poteva fare a meno di litigare con qualcuno, tanto che anche lo stesso conduttore, Alfonso Signorini, più volte l’ha redarguita e ha ammesso di non capire questo suo bisogno di aggredire gli altri.

Antonella ha litigato con Licia Nunez, Fernanda Lessa, Adriana Volpe, Antonio Zequila, Sossio Aruta, Patrick Ray Pugliese, Valeria Marini. Con quest’ultima è arrivata addirittura alle mani spingendola con violenza. Adesso che il Grande Fratello Vip si è concluso, Antonella non si è fermata dall’attaccare i suoi ex coinquilini anche a distanza. In una diretta Instagram con Chi ha continuato a parlare male di alcuni di loro.

L’attacco a Licia Nunez e Valeria Marini

Antonella ha parlato di Licia Nunez. Nonostante un piccolo riavvicinamento nelle ultime puntate, Antonella ha parlato di lei come della più falsa all’interno del programma. Secondo lei ha programmato tutto, di cosa parlare, quando, a chi avvicinarsi. Ha detto che non vorrebbe vedere mai più nella sua vita né Licia, né Fernanda Lessa.

Valeria Marini? Parole molto dure nei suoi confronti: “se fosse dipeso da me le avrei strappato tutti i capelli dopo due ore che era in Casa“. Non è la prima volta che si riferisce a Valeria Marini con questi toni. Già nella Casa aveva proposto di “farle lo scalpo e appenderla al muro“.

L’attacco a Antonio Zequila e Patrick Ray Pugliese

Ma Antonella, dopo aver attaccato le donne, è passata anche agli uomini e in particolare a quei due vip con i quali ha avuto degli scontri. Antonio Zequila, ad esempio, era suo grande amico, ma nel corso del reality qualcosa è cambiato. Secondo lei, lui ha cambiato atteggiamento dopo l’ingresso della Marini. Faceva appelli per mandare a casa Antonella e per questo lei avrebbe voluto tanto “dargli una testata”, ma non poteva. Adesso “lo odia profondamente”.

Patrick? Vi ricordate lo scontro in cui lei lo ha accusato di averla spinta? Sembrava che avessero chiarito, ma non è così. Antonella ha ribadito il fatto di aver ricevuto una spinta da lui, una spallata. Per lei ha giocato dall’inizio per provocarla e perdonarlo è stato il suo più grande sbaglio. Che cosa ne pensate di queste dichiarazioni?