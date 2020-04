“Mi sgrida sempre…”: Amadeus, la confessione su Giovanna Civitillo, Sanremo e Soliti Ignoti

Amadeus e Giovanna Civitillo ospiti a Domenica In

Ieri pomeriggio su Rai Uno è andata in onda una nuova puntata di Domenica In, il contenitore festivo condotto da Mara Venier. Tra i vari ospiti anche Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo che sono in quarantena col figlio José nella loro casa a Roma. Inizialmente il loro soggiorno nella Capitale doveva doveva durare pochi giorni ma alla fine sono lì da quasi due mesi.

Durante la lunga chiacchierata con la conduttrice veneta, la coppia ha parlato dei Soliti Ignoti ma anche di come procede il loro periodo di isolamento. A quel punto in modo ironico Sebastiani ha detto: “lo sgrida sempre”. Poi il professionista Rai ha parlato del figlio dicendo che fa molto fatica ad arrabbiarsi con lui. Insieme giocano in giardino e lo aiuta a fare i compiti.

Quasi fatta per Sanremo 2021

Oltre a parlare della loro vita privata, Mara Venier a Domenica In ha chiesto ad Amadeus quando tornerà a lavorare in televisione. Sembra proprio che il marito di Giovanna Civitillo condurrà la 71esima edizione del Festival di Sanremo.

C’è da dire, però, che il professionista veronese non si è sbilanciato più di tanto dicendo: “Al primo non si dice mai di no, al secondo ci si pensa. Però il prossimo non è il secondo Sanremo, è il primo dopo il Coronavirus“. Anche se non ha dato la conferma definitiva ha fatto intendere che ci sarà una conduzione bis della kermesse canora.

Amadeus e i Soliti Ignoti – Il Ritorno

Durante l’ospitata via Skype a Domenica In di Mara Venier, parlando del Festival di Sanremo, Amadeus è apparso nostalgico. Il professionista siciliano e cresciuto a Verona ha delle buone probabilità di essere alla guida della manifestazione canora per il secondo anno consecutivo.

Parlando della kermesse, Amedeo Sebastiani ha detto: “Ogni tanto ci penso, sono passati solamente due mesi e sembra che siano passati almeno due anni. Perché quel Sanremo è stato l’ultimo momento di aggregazione, un bagno di folla bellissimo”. In questo momento stanno andando in onda le repliche dei Soliti Ignoti – Il Ritorno, da giorni però, gira voce che le nuove registrazioni riprenderanno nei primi di maggio. Sarà vero?