Andrea Damante si sbilancia su Giulia De Lellis: ‘Senza di lei…

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme, ormai la coppia non si nasconde più. Tuttavia, ecco che cosa ha detto l’ex tronista su di lei

Uomini e Donne: Andrea Damante e Giulia De Lellis di nuovo insieme

Andrea Damante è stato il tronista più seguito e amato di Uomini e Donne. Il suo percorso con Giulia De Lellis ha appassionato milioni di telespettatori e la loro storia è poi continuata sempre sotto i riflettori. Infatti, dopo un anno, lui ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip. L’anno successivo, invece, è stata proprio Giulia a entrare nel cast e ad arrivare alla finale.

Tra di loro non sono mancate sorprese, dichiarazioni d’amore. Poi nel terzo anno qualcosa è cambiato. Andrea e Giulia hanno dato comunicazione di essersi lasciati senza svelarne i motivi. C’è stato un riavvicinamento qualche mese più tardi, poi Giulia ha avuto una storia con Irama, ma è tornata dal Dama anche una seconda volta.

Sembrava che l’influencer avesse ormai voltato pagina accanto ad Andrea Iannone, tanto che ha anche scritto un libro per raccontare a tutti il tradimento subìto da Damante dal titolo Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza. Invece, a sorpresa, Giulia ha lasciato il motociclista ed è tornata con lui.

Il Dama: ‘Sono con la mia ragazza, senza di lei…

Da un paio di mesi a questa parte, Giulia e Andrea stanno trascorrendo la quarantena insieme, nella stessa casa. Se Giulia aveva assicurato di aver voltato pagina nel corso di questi anni, Andrea ha sempre detto che non l’ha mai dimenticata e che non riesce ad andare avanti con altre relazioni.

Dopo il famoso video in cui fanno sport insieme annunciando così ufficialmente il loro ritorno come coppia, Andrea Damante si è sbilanciato un po’ di più. In una diretta Instagram il Dama ha affermato, visto che “ormai lo sanno tutti“, che si trova con la sua ragazza, suo fratello, sua madre e una sua amica. “Senza di lei“, ha continuato, “non ce l’avrei mai fatta in questo periodo“.

Se da una parte tutti i fan dei Demellis, così come sono stati ribattezzati sui social, sono euforici per questa ritrovata storia d’amore, dall’altra ci sono state molte critiche. Il motivo? Perché Giulia ha scritto un libro per “infangare” il suo ex fidanzato, se poi è tornata con lui? Voi che cosa ne pensate?