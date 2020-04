Clizia e Paolo a Live non è la D’Urso: spuntano videochiamate osé, imbarazzo in studio (VIDEO)

Nella parte conclusiva di Live non è la D’Urso, la conduttrice ha dedicato un capitolo a Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due hanno palesato i loro sentimenti, ma non hanno potuto fare a meno di porre l’accento sulla difficoltà di vivere una storia appena nata a distanza.

Proprio in merito a questo tema, il giornalista Roberto Alessi ha posto l’accento sulla sfera intima facendo delle allusioni a come sarà la loro prima volta insieme dopo tutto questo tempo. Ebbene, proprio nel trattare la vicenda la situazione è diventata un po’ più piccante.

Il collegamento con Clizia e Paolo

Attraverso un collegamento da due parti differenti dell’Italia, Clizia e Paolo hanno parlato in diretta a Live non è la D’Urso della loro storia d’amore. Come di consueto, la padrona di casa ha mandato in onda i filmati inerenti i momenti più belli vissuti tra i due e poi si è passati ad intervistare i diretti interessanti. Entrambi hanno detto di nutrire dei sentimenti molto forti l’uno per l’altra, tuttavia, se ciò che provi Ciavarro sembra alquanto esplicito, gli opinionisti hanno avuto delle perplessità sull’Incorvaia.

Costantino della Gherardesca, ad esempio, ha detto di vedere la donna molto più forte e matura dal punto di vista dei sentimenti. Questo potrebbe spingerla ad essere molto più razionale del suo compagno. Ad ogni modo, la protagonista ci ha tenuto a smentire chiarendo di essere assolutamente presa del ragazzo. Nel giro di poco tempo, però, la situazione è diventata parecchio calda. (Clicca qui per il video)

Videochiamate osé a Live non è la D’Urso

Tutto è cominciato nel momento in cui il direttore di Novella 2000 ha alluso a cosa accadrà in occasione della loro prima notte d’amore. I due si sono conosciuti nella casa del GF VP e, ovviamente, non sono potuti andare oltre. Una volta usciti, poi, sono stati costretti alla quarantena, pertanto, non si sono più potuti incontrare.

In merito alla questione, però, è intervenuto Costantino il quale ha posto l’accento sul fatto che i due potessero cimentarsi in videochiamate osé nell’attesa di un incontro ravvicinato. Clizia e Paolo si sono messi a ridere e sono apparsi molto imbarazzati durante il collegamento con Live non è la D’Urso. Nel giro di pochissimo tempo, però, Barbara ha glissato l’argomento soffermandosi su altri temi meno bollenti.