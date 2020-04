Ascolti tv 19 aprile: la replica de L’Allieva batte Barbara D’Urso. Mara Venier vola con Domenica In

Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno?

Gli ascolti tv di ieri sera, domenica 19 aprile sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso con Barbara D’Urso.

Mentre su Rai Uno veniva trasmesso in replica il primo appuntamento de L’Allieva 2 con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Nel pomeriggio con Domenica In di Mara Venier. Mentre il preserale con le repliche di Avanti un altro e L’Eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Gli ascolti tv della prima serata di domenica 19 aprile 2020

Su Rai Uno L’Allieva 2 in replica ha conquistato 4.161.000 spettatori pari al 15.5% di share. Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.632.000 spettatori pari al 12.9% di share. Rai Due Che Tempo che Fa ha catturato l’attenzione di 2.502.000 spettatori (8.7%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo sigla l’8.2% con 1.752.000 spettatori. Italia 1 Ti Presento i Miei ha intrattenuto 1.858.000 spettatori con il 6.6% di share.

Su Rai Tre Birdman ha raccolto davanti al video 772.000 spettatori pari ad uno share del 2.7%. Rete 4 The Legend of Zorro è stato visto da 1.290.000 spettatori con il 5.1% di share. La7 Non è l’Arena ha segnato il 6.1% con 1.820.000 spettatori nella prima parte e il 6.8% con 1.384.000 spettatori nell’altra. Tv8 I Delitti del BarLume – Hasta pronto Viviani è la scelta di 796.000 spettatori (2.9%) mentre sul Nove Little Big Italy segna l’1.6% con 471.000 spettatori.

Gli ascolti dell’access prime time di domenica 19 aprile 2020

Su Rai Uno Soliti Ignoti – Il Ritorno sigla il 19.1% con 5.701.000 spettatori e Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 4.420.000 spettatori con uno share del 14.9%. Italia1 CSI ha totalizzato 1.397.000 spettatori (4.8%).

Rete 4 Stasera Italia fa compagnia a 1.217.000 spettatori nella prima parte (4.1%) e a 1.259.000 (4.2%) nella seconda. Su Rai Tre Indovina chi viene a Cena ha interessato 1.320.000 spettatori pari al 4.5% di share. TV8 4 Ristoranti sigla il 2.4% con 720.000 spettatori e sul Nove Little Big Italy se convince 350.000 (1.2%).

Ascolti preserale

Su Rai Uno L’Eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.485.000 spettatori (16.3%) e L’Eredità 4.636.000 spettatori (18.9%) nella seconda. Invece su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.210.000 spettatori con il 10.7% di share e Avanti un Altro! 3.898.000 (16.3%).