Adara Molinero ammette di essere ricorsa alla chirurgia estetica, ma è ancora guerra con Violeta Mangrinan

Non è ancora finito lo scontro tra Adara Molinero e Violeta Mangrinan. La prima ha ammesso i ritocchini estetici, ma…

Lo scontro tra Adara Molinero e Violeta Mangrinan

Non si sta fermando lo scontro tra le due influencer Adara Molinero e Violeta Mangrinan. Ma come sono arrivate a questo punto? La storia è abbastanza complicata. Adara ha partecipato al Gran Hermano Vip 7 e ha conosciuto Gianmarco Onestini, che ha lasciato l’Italia dopo il Grande Fratello 16 per cercare il successo e la popolarità altrove.

Tra Adara e Gianmarco è nata una relazione. Lei ha lasciato Hugo Sierra, padre del suo bambino, per lui. Lui ha lasciato la sua famiglia per trasferirsi in Spagna. Tuttavia, tra di loro non è stato tutto rose e fiori. Anzi, ci sono stati scontri, accuse, fino ad un apparente lieto fine. Apparente, perché dopo qualche settimana di convivenza, lui ha scoperto che lei flirtava con altri ed ha provato a tornare con Sierra.

Dopo la rottura della coppia, Adara si è scagliata inaspettatamente contro Violeta Mangrinan. Quest’ultima è un’ex tronista e naufraga, fidanzata di Fabio Colloricchio, molto noto in Italia per il suo percorso a Uomini e Donne. Secondo Adara Violeta è colpevole di qualcosa che ha portato Gianmarco ha lasciarla.

Adara ammette ritocchi estetici, ma è di nuovo guerra con Violeta

Dall’argomento Gianmarco, le due ragazze sono passate a offendersi su tutt’altro. Infatti, una ha parlato di “cose strane fatte con il cibo”, l’altra di interventi estetici. Insomma, un vero e proprio scompiglio, tutto sui social in modo pubblico.

Adara, in un nuovo intervento a Mtmad, trasmissione spagnola, ha ammesso di essere ricorsa alla chirurgia estetica. Ha rifatto il seno, ma adesso se ne è pentita e vorrebbe ridurlo. Poi ha fatto qualche punturina alla fronte e alle orecchie. Le labbra? Nel rispondere a questa domanda ha negato, dicendo quanto possono diventare brutte e sfigurare come nel caso di Violeta.

Ovviamente la replica dell’ex tronista è arrivata immediatamente. Violeta ha risposto ad Adara sui social dicendo che con questi attacchi vuole raggiungere il milione di follower, dal momento che “mettendo in piazza le sue cose private e personali non ci è riuscita”. L’ha definita ossessionata ed invidiosa e poi ha scritto che si vedranno eventualmente negli studi Mediaset per parlare faccia a faccia. Che cosa ne pensate di tutto questo?