Sammy Hassan deve tacere fuori da UeD, il programma impone il silenzio

Sammy Hassan parteciperà al nuovo format del programma di canale 5?

Sammy Hassan ex protagonista del trono classico che ormai è stato ufficialmente sospeso per ovvie ragioni si fa sentire attraverso le dirette Instagram e racconta come trascorre le giornate. Non ha voluto abbandonare il suo pubblico, ha continuato a fare loro compagnia in tutti i modi disponibili. Proprio lui ha lasciato qualcosa di importante in sospeso, il percorso con Giovanna Abate, che non sappiamo se riprenderà. Ad ogni modo il ragazzo racconta ai suoi fan di pensare spesso al passato, ma poi aggiunge che deve rimanere in silenzio.

È quello che ha fatto fino a ieri, durante una diretta social. Ha soltanto affermato che sta attraversando un brutto periodo. Non è la prima volta perchè gli è già capitato ma nella vita normale, quella di tutti i giorni esce, si svaga e tutto passa.

Adesso non può farlo a causa del virus e non può nemmeno sfogarsi dato che ha un accordo con Mediaset e con la redazione del programma. Ad ogni modo sembra di capire che il ragazzo non è d’accordo con questa nuova modalità di Uomini e donne che andrà in onda oggi su canale 5, quindi molto probabilmente non parteciperà.

Sammy Hassan è triste per l’abbandono da parte di Giovanna

Sammy Hassan e Giovanna Abate, unica tronista che ha scelto di partecipare a Uomini e donne attraverso e portare sa termine le Conoscenze vecchie e nuove attraverso gli smartphone e quindi a parole, potrebbe aver scelto di rinunciare a lui ed al percorso che avevano iniziato.

C’è da dire che Inizialmente l’ex tentatore di Temptation Island non era entrato nel cuore di Giovanna che non voleva accettare il suo corteggiamento. Tutto a causa della vita del ragazzo che è già padre. Questo dettaglio a Giovanna non è mai piaciuto ma forse ultimamente aveva iniziato ad accettarlo dato che nelle ultime puntate che non abbiamo ancora avuto modo di vedere, tra i due c’è stato un bacio anche parecchio appassionato.

Gli spettatori Uomini e Donne, aspettavano di vederli insieme al ritorno da questo periodo buio e triste, ma a quanto pare non sarà così. 1 perché il trono classico Uomini e Donne non andrà più in onda, almeno per adesso fino a settembre, dopo non si sa. 2 perché questa nuova modalità di conoscenza che pone il rischio di essere presi in giro così come di trovare l’amore della propria vita non è stato accettato da Sammy. Giovanna non sembra avere intenzione di rinunciare a questa opportunità, quindi questo vuol dire che la loro conoscenza non andrà oltre.

Gemma grande protagonista del trono over smart

Gemma Galgani è la seconda tronista che parteciperà al nuovo format di Uomini e Donne. Le due sono state le prescelte, che permetteranno al pubblico di mantenersi impegnati fino a giugno, proprio come ogni anno.

Vedremo come le cose si evolveranno, a partire da oggi pomeriggio. Presenti anche se in collegamento smart, Tina Cipollari e Gianni che commenteranno come di consueto ogni avvenimento a distanza.