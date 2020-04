“E’ la mia prima volta…”: L’Eredità, la confessione inattesa di Flavio Insinna

Flavio Insinna e la prima volta da separati

Da circa una settimana Flavio Insinna realizza delle clip direttamente da casa sua e subito dopo è stata postata sul profilo Facebook di Rai Uno e nell’anteprima de L’Eredità. Ricordiamo che il game show da quasi due mesi va in onda in replica a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19.

Il professionista ha parlato della Pasqua e della Pasquetta insolita per noi italiani, costretti a rimanere a casa per la pandemia. L’attore romana pronunciando la parola ‘insieme’, ha approfittato per spiegare l’etimologia del termine: “E’ la prima volta che stiamo insieme così, in questo modo particolare, ma è fondamentale, in questo momento, stare insieme distanti, per noi e per le persone che amiamo”.

Il conduttore de L’Eredità parla della parola ‘insieme’

In questi ultimi giorni Flavio Insinna, che va in onda in replica con L’Eredità, ha dato un altro messaggio a tutti i suoi fan. Riferendosi ancora una volta la parola ‘insieme’, il professionista ha detto: “Dal latino “insimul”. Ma, lo sapete meglio di me, le parole per fortuna si mischiano, si incrociano. Dentro c’è anche “semel”, che vuol dire “una volta”, ma anche “una prima volta”. Ma le parole dell’attore capitolino non sono terminate qui.

Ascolti al top delle repliche L’Eredità

Infine il conduttore romano de L’Eredità, Flavio Insinna ha invitato i fan e i tantissimi telespettatori del game show di Rai Uno a dire grazie a chi ci sta proteggendo. Ovvero a tutti coloro che stanno curando, a chi in prima linea, sta rischiando la propria vita per garantire la sicurezza a tutto il popolo italiano.

“Facciamo questo, diciamo grazie tutti insieme. Buona serata”, ha affermato il professionista riferendosi a quello che stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria di Coronavirus.

Nel frattempo continuano ad andare in onda le repliche e, stranamente stanno ottenendo un grandissimo successo a livello d’ascolti. Infatti quasi ogni sera batte il quiz tv concorrente Avanti un altro, condotto dai colleghi Paolo Bonolis e il Maestro Luca Laurenti.