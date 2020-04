Giulia De Lellis ha un profilo fake: su Instagram svela per cosa lo usa (FOTO)

Giulia De Lellis, per trascorrere un po’ il tempo con i fan, ha dato luogo ad un botta e risposta dove sono emerse delle confessioni, tra cui quella inerente il profilo fake dell’influencer.

In particolar modo, una fan le ha detto che speso utilizza tali account finti per poter spiare le persone che non sopporta evitando di dare loro soddisfazione. Ebbene, a quel punto la fanciulla ha fatto la sua confessione.

Il profilo fake di Giulia

Per impiegare il tempo durante questa quarantena estenuante, molti personaggi popolari s’intrattengono chiacchierando con i fan. Durante una delle consuete chiacchierate, Giulia De Lellis ha confessato di avere un profilo fake. Dopo che una persona le ha detto di adoperare questa tecnica per spiare la gente, l’influencer ha ammesso di fare la stessa cosa. Anche lei ha un account finto con il quale spia chi vuole senza far in modo che si accorgano si tratti di lei. Ma chi spierà mai l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne?

Il primo pensiero, ovviamente, non può che andare ai suoi ex fidanzati. Ad ogni modo, la protagonista non ha voluto specificare in modo approfondito la vicenda. Adesso che il ritorno di fiamma con Andrea Damante è stato ufficializzato, pare proprio che la vita sentimentale della giovane stia attraversando una fase di tranquillità e serenità. (Continua dopo la foto)

La De Lellis dispensa consigli sui tradimenti

Ad ogni modo, dopo la confessione sul profilo fake, Giulia De Lellis ha parlato anche di altro. L’esperta di tendenze, ad esempio, ha mostrato anche un’immagine nella quale è presente il suo orecchio fasciato. Una fan, naturalmente, le ha chiesto cosa le fosse successo, ma la spiegazione non è pervenuta, almeno per il momento. In seguito, la fanciulla ha dispensato consigli d’amore.

Alcune ragazze hanno confessato i loro segreti più intimi, come ad esempio tradimenti e scelte sbagliate. Proprio sulla questione, la ragazza ha esortato le dirette interessate ad assumersi le responsabilità delle proprie azioni e a trovare il coraggio di essere sinceri invece di continuare a tradire. Insomma, un tema che riguarda Giulia molto da vicino, pertanto, suonano un po’ strani i suoi consigli sulla questione.