Le parole di Andrea Iannone hanno commosso i suoi follower

Le parole di Andrea

Da quando Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme, il gossip sembra essersi dimenticato di Andrea Iannone. Da giorni è sparito dai social, dunque molti hanno insinuato che non avesse digerito il ritorno di fiamma dell’ex fidanzata. In effetti è andato a Pomezia per chiederle un confronto, ma il suo gesto si è rivelato inutile.

Giulia ha subito dato una possibilità a Damante e adesso stanno trascorrendo insieme la quarantena. Non è stata una bella notizia per il campione di motociclismo, dato che per la seconda volta è stato mollato per un ex. I fan erano molto preoccupati per lui, ma dopo aver letto le sue dichiarazioni possono stare tranquilli.

‘Ho avuto la forza di rialzarmi, l’Andrea di prima non esiste più’

Le parole di Andrea hanno commosso i suoi follower. E’ riuscito a raggiungere un suo equilibrio. Ha ammesso che senza sofferenza non si arriva da nessuna parte. Una volta toccato il fondo, si può risalire a galla con i giusti presupposti. Ha fatto un incredibile lavoro su sé stesso, dunque adesso guarda il passato con occhi diversi.

Ormai è una persona diversa, consapevole di avere una forza tale da spingerlo al miglioramento. Dopo la tempesta c’è sempre il sole e lui finalmente può essere riscaldato dai suoi raggi. Prima che arrivasse al capolinea con Giulia, ha dovuto fare i conti con la legge per l’accusa del doping. Il 17 dicembre 2019 è stato sospeso in via provvisoria dalla Federazione Internazionale di Motociclismo per la positività al Drostanolone.

Se gli avvocati non riusciranno a dimostrare la sua innocenza, non gareggerà per i prossimi 4 anni. Per quanto riguarda Giulia, ha deciso di optare per il silenzio. I suoi parenti, invece, hanno adottato un atteggiamento diverso. Stanno incolpando l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne di volere solo visibilità. Del resto una storia con l’ex di Belen Rodriguez faceva al caso suo.

‘Oggi più che mai sto bene’

Giulia non sembra affatto dispiaciuta per la fine della relazione con Iannone, poiché è tornata dall’ex. La conferma è arrivata con una foto pubblicata sul settimanale Chi, dopodiché hanno iniziato a condividere storie e post su Instagram. I follower di Iannone speravano in un avvicinamento a Veronica Burchielli, ma quest’ultima ha smentito tutto. Il diretto interessato non ha intenzione di fare chiodo scaccia chiodo. Vuole starsene per contro suo.