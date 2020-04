Clizia Incorvaia si scaglia contro Costantino della Gherardesca e Luxuria “tra noi è tutto vero”

A Live Non è la d’Urso lo sfogo di Clizia Incovaia, l’influencer assicura che tra lei e Paolo Ciavarro è tutto vero, ma Vladimir Luxuria e Costantino della Gherardesca non le credono

Torna in tv Clizia Incorvaia e lo fa prendendo parte in video a Live Non è la d’Urso. Durante la diretta c’è anche Paolo Ciavarro, ad oggi suo fidanzato. Tuttavia, per via della quarantena i due ancora non si sono potuti rivedere dopo l’uscita dalla Casa.

E ancora non hanno potuto realizzare il loro sogno di bere la ormai celebre birra a Fregene, come dicevano mentre erano nella casa del GF Vip. La coppia è molto amata dai fan che li segue sui social e sembra che il loro sia un amore vero e forte. A dirlo è anche lo stesso Paolo che ha assicurato che si tratta di un sentimento condiviso e che si amano davvero.

Clizia Incorvaia ribadisce il suo sentimento per Paolo

Questo è quanto affermano i diretti interessati, ma girano anche altre voci su di loro in rete. Infatti, alcuni pettegolezzi dicono che da parte di Clizia si tratti solo di business. Sono in tanti a non vederci chiaro in questa storia.

Molti pensano che Clizia Incorvaia, non appena capito cosa avrebbe potuto trarre dalla storia con Ciavarro si è buttata a capofitto. Secondo alcuni, non appena non le servirà più, tornerà sui suoi passi. Durante la puntata di Live non è la d’Urso i due sono finiti hanno dovuto lottare contro Vladimir Luxuria e Costantino della Gherardesca. Il conduttore ha detto a Paolo di stare attento, e ha ricordato a Clizia la differenza di età fra lei e Ciavarro.

La Incorvaia si sfoga e risponde a tono

La Incorvaia non si è risparmiata e ha risposto a tono a Vladimir e a Costantino della Gherardesca. L’influencer ha sottolineato che non avrebbe mai fatto una cosa del genere perché ha una bambina da proteggere. Clizia ha anche aggiunto di essere stufa delle critiche avanzate nei suoi confronti e delle cattiverie dette dalle persone.

Se non avesse provato qualcosa di vero per Paolo non si sarebbe lasciata andare. Inoltre, si è davvero innamorata, cosa che non sperava più accadesse, e vuole continuare la sua frequentazione con Paolo. Per quanto riguarda l’età la Incorvaia ha aggiunto che esistono coppie di età diversa che funzionano alla grande. Perché tra loro quindi non dovrebbe funzionare? Staremo a vedere cosa succederà!